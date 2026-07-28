Штраф за «чуждую одежду»: в Таджикистане запретили хиджабы, бороды и арабскую одежду

В Таджикистане вступил в силу закон, ограничивающий ношение в общественных местах одежды, считающейся «чуждой» национальной культуре. Президент Эмомали Рахмон подписал документ 20 июня 2024 года. Закон также распространяется на импорт, продажу и пропаганду такой одежды, сообщает «Азия-Плюс».

Хотя в документе напрямую хиджаб не упоминается, отмечается, что под термином «чуждая одежда» на практике могут подразумеваться исламские платки и некоторая одежда в ближневосточном стиле. При этом на момент принятия закона точный список запрещенной одежды не оглашался.

Правительство Таджикистана объяснило эту меру необходимостью сохранения национальной культуры одежды, а также предотвращения распространения суеверий и религиозного фанатизма в обществе. За несоблюдение требований закона предусмотрены штрафы.

Закон вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые граждане жаловались, что женщин останавливают на улицах и требуют повязывать хиджаб в виде платка в национальном стиле.