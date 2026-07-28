«Город, в который хочется вернуться»: Новые кадры из поездки Райхон во Франкфурт

·15·Культура
«Город, в который хочется вернуться»: Новые кадры из поездки Райхон во Франкфурт

Певица Райхон путешествует со своим мужем по немецкому городу Франкфурт. Она поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях новыми фотографиями и видеороликами, снятыми во время поездки.

В кадрах запечатлены современные небоскребы Франкфурта, его историческая архитектура, городские улицы и пейзажи вокруг реки Майн. Певица написала, что город оставил у нее теплые впечатления.

«Франкфурт — это город, где гармонично сочетаются современные небоскребы и историческая архитектура. Здесь у каждой улицы своя неповторимая атмосфера, а река Майн придающий городу особый шарм. Франкфурт — это город, в который хочется вернуться», — подписала Райхон.

Jinsi kurtka va qora kepka kiygan ayol shahar maydonida ketyapti.
РайхонФранкфуртМайн
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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