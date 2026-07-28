«Город, в который хочется вернуться»: Новые кадры из поездки Райхон во Франкфурт

Певица Райхон путешествует со своим мужем по немецкому городу Франкфурт. Она поделилась с поклонниками на своей странице в социальных сетях новыми фотографиями и видеороликами, снятыми во время поездки.

В кадрах запечатлены современные небоскребы Франкфурта, его историческая архитектура, городские улицы и пейзажи вокруг реки Майн. Певица написала, что город оставил у нее теплые впечатления.

«Франкфурт — это город, где гармонично сочетаются современные небоскребы и историческая архитектура. Здесь у каждой улицы своя неповторимая атмосфера, а река Майн придающий городу особый шарм. Франкфурт — это город, в который хочется вернуться», — подписала Райхон.