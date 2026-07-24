Объявлены курсы валют на 27 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 27 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 82,76 сума и составил 12 019,08 сума.

• Евро подешевел на 122,1 сума и составил 13 689,73 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,12 сума и составил 153,87 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 175,58 сума и составил 16 008,21 сума.

• Японская иена подешевела на 0,65 сума и составила 73,43 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 132,3 сума и составил 14 722,05 сума.

• Китайский юань подешевел на 12,78 сума и составил 1 774,87 сума.