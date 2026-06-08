Цена Bitcoin опустилась ниже 63 000 долларов, MicroStrategy продолжает покупки

·19·Экономика
Цена Bitcoin опустилась ниже 63 000 долларов, MicroStrategy продолжает покупки

Волатильность на рынке криптовалют продолжается: цена Bitcoin опустилась ниже отметки 63 000 долларов. Пока участники рынка наблюдают за снижением цен, крупные институциональные инвесторы продолжают скупать активы. Об этом сообщает Коиндеск.ком сообщает .

В частности, компания MicroStrategy пополнила свои резервы Bitcoin еще одной покупкой на 100 млн долларов. Этот стратегический шаг вновь подтверждает долгосрочную уверенность компании в криптоактивах.

По мнению аналитиков, снижение цены Bitcoin может быть связано с глобальными экономическими факторами и ожидаемыми решениями ФРС по процентным ставкам. Тем не менее, крупные покупки, осуществляемые крупными компаниями, обеспечивают определенный уровень стабильности на рынке.

В настоящее время инвесторы также внимательно следят за динамикой Ethereum и других альткоинов. Ожидается рост объема торгов на криптобиржах, что может определить новое направление цен в ближайшие дни.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаБлокчейнИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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