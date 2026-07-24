27 июля ожидается снижение курса доллара

·62·Экономика
27 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что 27 июля курс доллара снизится примерно на 81–82 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

Anorbank — 12 095 сумов.

• NBU — 12 090 сумов.

Universalbank — 12 090 сумов.

• BRB — 12 080 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Apexbank — 12 130 сумов.

• Asia Alliance Bank — 12 130 сумов.

• Hayotbank — 12 130 сумов.

Agrobank — 12 140 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

AnorbankUniversalbankAsia Alliance BankAgrobank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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