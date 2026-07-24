27 июля ожидается снижение курса доллара
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Ожидается, что 27 июля курс доллара снизится примерно на 81–82 сума. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• Anorbank — 12 095 сумов.
• NBU — 12 090 сумов.
• Universalbank — 12 090 сумов.
• BRB — 12 080 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара банками:
• Apexbank — 12 130 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 130 сумов.
• Hayotbank — 12 130 сумов.
• Agrobank — 12 140 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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