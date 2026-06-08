Компания Strategy купила 1 550 биткоинов после спорной продажи

·2·Экономика
Компания Strategy купила 1 550 биткоинов после спорной продажи

Компания Strategy на прошлой неделе приобрела 1 550 биткоинов примерно за 101,3 млн долларов, увеличив свои общие резервы до 845 256 BTC. Согласно отчету 8-К, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила в среднем 65 332 доллара за один биткоин. В настоящее время средняя цена покупки всех криптовалют, принадлежащих Strategy, составляет 75 680 долларов, а их общая стоимость — около 63,97 млрд долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Покупка была профинансирована за счет чистой выручки в размере 181 млн долларов, полученной от продажи простых акций класса А компании в первую неделю июня. Учитывая, что цена биткоина сейчас составляет около 63 600 долларов, общая рыночная стоимость активов компании равна примерно 53,8 млрд долларов. По данным Яху Финанке, после публикации этой новости акции компании выросли на торгах на 6,55%, достигнув отметки 126,90 доллара.

Новая покупка означает, что компания вернулась к стратегии накопления активов после спорной продажи 32 BTC, состоявшейся в прошлый понедельник. Это была первая продажа с 2022 года. После нее цена биткоина упала на 21%, впервые за четыре месяца протестировав уровень в 61 000 долларов. Эта ситуация вызвала опасения трейдеров, что если компания будет вынуждена продавать свои резервы, рынок попадет в «порочный круг».

Генеральный директор КрйптоКуант Ки Ён Джу ответил на критику в адрес руководителя Strategy Майкла Сэйлора. По его словам, если бы не постоянные покупки компании Strategy, цена биткоина могла бы упасть до 22 000 долларов. Аналитики Бернстеин также положительно оценили модель накопления биткоинов компанией в своем отчете в понедельник, сохранив целевую цену акций на уровне 450 долларов.

БиткоинStrategyКриптовалютаБиржаИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Полиция Южной Кореи провела обыск на бирже BithumbПолиция Южной Кореи провела обыск на бирже BithumbСегодня, 14:19После хакерской атаки на Флуринг Протокол спасены НФТ на сумму 500 тыс. долларовПосле хакерской атаки на Флуринг Протокол спасены НФТ на сумму 500 тыс. долларовСегодня, 13:17Суд Китая признал биткоин имуществом: похититель 107 BTC получил тюремный срокСуд Китая признал биткоин имуществом: похититель 107 BTC получил тюремный срокСегодня, 12:15Цена Bitcoin опустилась ниже 63 000 долларов, MicroStrategy продолжает покупкиЦена Bitcoin опустилась ниже 63 000 долларов, MicroStrategy продолжает покупкиСегодня, 12:12Объявлены курсы валют на 9 июняОбъявлены курсы валют на 9 июняСегодня, 11:04Инфляция в США и решение ЕЦБ: еженедельный криптоанализИнфляция в США и решение ЕЦБ: еженедельный криптоанализСегодня, 09:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Курс доллара в Узбекистане вырос
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлен курс доллара на 13 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая
Объявлены курсы валют на 20 мая