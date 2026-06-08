Компания Strategy купила 1 550 биткоинов после спорной продажи

Компания Strategy на прошлой неделе приобрела 1 550 биткоинов примерно за 101,3 млн долларов, увеличив свои общие резервы до 845 256 BTC. Согласно отчету 8-К, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила в среднем 65 332 доллара за один биткоин. В настоящее время средняя цена покупки всех криптовалют, принадлежащих Strategy, составляет 75 680 долларов, а их общая стоимость — около 63,97 млрд долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Покупка была профинансирована за счет чистой выручки в размере 181 млн долларов, полученной от продажи простых акций класса А компании в первую неделю июня. Учитывая, что цена биткоина сейчас составляет около 63 600 долларов, общая рыночная стоимость активов компании равна примерно 53,8 млрд долларов. По данным Яху Финанке, после публикации этой новости акции компании выросли на торгах на 6,55%, достигнув отметки 126,90 доллара.

Новая покупка означает, что компания вернулась к стратегии накопления активов после спорной продажи 32 BTC, состоявшейся в прошлый понедельник. Это была первая продажа с 2022 года. После нее цена биткоина упала на 21%, впервые за четыре месяца протестировав уровень в 61 000 долларов. Эта ситуация вызвала опасения трейдеров, что если компания будет вынуждена продавать свои резервы, рынок попадет в «порочный круг».

Генеральный директор КрйптоКуант Ки Ён Джу ответил на критику в адрес руководителя Strategy Майкла Сэйлора. По его словам, если бы не постоянные покупки компании Strategy, цена биткоина могла бы упасть до 22 000 долларов. Аналитики Бернстеин также положительно оценили модель накопления биткоинов компанией в своем отчете в понедельник, сохранив целевую цену акций на уровне 450 долларов.