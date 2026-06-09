Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%

·5·Экономика
Binance: Рынок токенизированных активов вырос на 600%

Согласно последнему отчету аналитического центра Binance Ресеарч, токенизация активов реального мира (РВА) остается одним из самых привлекательных направлений в криптоиндустрии, несмотря на макроэкономические трудности и политическую неопределенность в 2026 году. Рынок активных токенизированных активов вырос на 589% с начала 2025 года по июнь 2026 года. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В долларовом эквиваленте лидируют облигации и фонды денежного рынка — этот сектор вырос на 83%, достигнув стоимости 6,5 млрд долларов. Однако самые высокие темпы роста наблюдались у токенизированных акций: их рыночная капитализация подскочила на 422%. Важную роль в этом росте сыграли такие платформы, как Ондо Глобал Маркетс, которая достигла показателя TVL более 1 млрд долларов за восемь месяцев после запуска.

Токенизированные драгоценные металлы продолжают привлекать инвесторов. На фоне геополитической неопределенности спрос на безопасные активы вырос, в результате чего этот сектор увеличился до 1,5 млрд долларов. В частности, объем токенизированного золота (Голд) превысил 6 млрд долларов, однако впоследствии темпы роста немного снизились из-за коррекции цен.

По мнению экспертов Binance, 2026 год стал для сектора РВА периодом перехода от доминирования казначейских векселей к диверсифицированной экосистеме доходов. Этот процесс происходит на фоне начала снижения биткоина и общего крипторынка из-за неопределенности вокруг процентных ставок в США и законопроекта КЛАРИТЙ.

Еще одной важной новостью в отрасли стала токенизация акций SpaceX. Биржа Kraken через платформу xStocks начала предлагать токенизированные эквиваленты акций этой частной компании. Кроме того, партнерство Apex Груп и Goldman Sachs Дигитал Ассет Платформ в сфере недвижимости подтверждает растущий институциональный спрос на блокчейн-технологии.

BinanceКриптовалютыRWAИнвестицииБлокчейн
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Laylo
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