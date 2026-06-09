Более 200 криптокомпаний призвали Сенат США принять закон КЛАРИТЙ Акт

·3·Экономика
Более 200 криптокомпаний призвали Сенат США принять закон КЛАРИТЙ Акт

Более 200 криптовалютных компаний и организаций призвали Сенат США как можно скорее принять законопроект КЛАРИТЙ Акт. В письме, опубликованном лоббистской группой Станд Вит Crypto, лидеров Сената Джона Тьюна и Чака Шумера попросили без промедления вынести документ на голосование. По мнению представителей индустрии, принятие закона обеспечит глобальное лидерство США в сфере цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Данный законопроект четко разграничивает полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в регулировании крипторынка. Однако документ несколько раз застревал в Сенате из-за разногласий между законодателями и лоббистскими группами по ряду положений. В частности, банковские группы требуют запретить предложение дохода по стейблкоинам, а криптоиндустрия хочет внедрить меры защиты для разработчиков децентрализованных платформ.

В письме подчеркивается, что рынок цифровых активов растет в глобальном масштабе и является будущим финансовой инфраструктуры. Предупреждается, что если США не создадут соответствующую законодательную базу, инвестиции и рабочие места могут переместиться в офшорные юрисдикции с меньшей защитой прав потребителей и низкой прозрачностью.

На данный момент Сенат не назначил конкретных сроков обсуждения законопроекта перед ноябрьскими выборами. Аналитики Galaxy Дигитал снизили вероятность принятия закона в текущем году. По их мнению, если документ не пройдет через Сенат до конца июля, законодательное окно закроется, и процесс может еще больше затянуться.

Ожидается, что для получения как минимум 60 голосов в Сенате в законопроект будут внесены дополнительные поправки по этике и борьбе с незаконным финансированием. В настоящее время комитеты Сената по сельскому хозяйству и банковскому делу разработали свои версии, которые необходимо согласовать перед общим обсуждением.

БиткоинКриптовалютаСенат СШАИнвестицииБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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