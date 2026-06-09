Индекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимости

·2·Экономика
Индекс КоинДеск 20 снижается: AAVE и другие активы теряют в стоимости

КоинДеск Индикес представила свой ежедневный рыночный отчет, опубликовав динамику ведущих и отстающих активов индекса КоинДеск 20. В настоящее время индекс КоинДеск 20 торгуется на уровне 1708,48 пункта, что на 1,4% или на 23,82 пункта ниже показателя понедельника. Об этом Коиндеск.ком сообщает .

На фоне общей нисходящей тенденции на рынке ни один из 20 активов, входящих в индекс, не показал роста. Наименьшие потери демонстрируют ETH (-0,6%) и SUI (-0,6%). Наибольшее снижение зафиксировано у активов УНИ (-2,9%) и AAVE (-2,6%).

Индекс КоинДеск 20 является комплексным индексом, торгуемым в нескольких регионах мира и на различных платформах. Данные колебания на рынке криптовалют усиливают осторожные настроения среди инвесторов.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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