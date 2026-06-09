Может ли цена Bitcoin упасть до 50 000 долларов: четыре ключевых индикатора

Быки Bitcoin (BTC) успешно отстояли психологический уровень поддержки в 60 000 долларов во время коррекции на 13% на прошлой неделе. Однако небольшое восстановление цены не устранило полностью риск снижения. Некоторые трейдеры предупреждают о возможном более глубоком падении на фоне напряженности между США и Ираном и снижения ожиданий снижения процентных ставок ФРС. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Несколько технических индикаторов указывают на то, что Bitcoin может в ближайшие недели повторно протестировать уровни 50 000 долларов или ниже. Один из основных сигналов предупреждения исходит из модели себестоимости производства Bitcoin. Согласно модели, представленной основателем Каприоле Инвестментс Чарльзом Эдвардсом, BTC в настоящее время торгуется вблизи себестоимости производства на уровне около 62 650 долларов.

Исторически этот уровень служил зоной долгосрочной стоимости. В предыдущие медвежьи рынки цена Bitcoin сталкивалась с сильным спросом, когда опускалась в зону между себестоимостью производства и затратами на электроэнергию. В настоящее время эта нижняя граница находится на уровне около 50 120 долларов. Если продавцы опустят цену ниже текущей себестоимости, следующей ключевой поддержкой может стать уровень 50 000 долларов.

Еще одним важным индикатором является реализованная цена Bitcoin (Реализед Прике), которая отражает средние затраты на покупку всех владельцев BTC. По данным аналитика Фоллис, этот показатель сейчас находится на уровне около 53 600 долларов. Исторический опыт показывает, что обычно дно цикла не формируется, пока цена Bitcoin не опустится ниже реализованной цены.

Например, цена BTC опускалась ниже реализованной цены на 58% в 2011 году, на 49% в 2015 году, на 47% в 2018 году и на 34% в 2022 году. Поэтому текущая рыночная конъюнктура может свидетельствовать о том, что окончательное дно на рынке криптовалют еще не достигнуто.