Объявлены курсы валют на 15 июня

·24·Экономика
Объявлены курсы валют на 15 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 32,67 сума и составил 11 981,81 сума.

• Евро подорожал на 21,03 сума и составил 13 879,73 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 22,24 сума и достиг 16 080,79 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,48 сума и составил 165,13 сума.

• Китайский юань подешевел на 0,53 сума и составил 1 772,09 сума.

• Японская иена подорожала на 0,02 сума и достигла 74,86 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 36,38 сума и составил 15 061,99 сума.

ВалютаКурс ЦБУзбекистанЭкономикаФинансы
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Nodirbek Razzokov
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