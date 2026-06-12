Объявлены курсы валют на 15 июня
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 15 июня 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 32,67 сума и составил 11 981,81 сума.
• Евро подорожал на 21,03 сума и составил 13 879,73 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 22,24 сума и достиг 16 080,79 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,48 сума и составил 165,13 сума.
• Китайский юань подешевел на 0,53 сума и составил 1 772,09 сума.
• Японская иена подорожала на 0,02 сума и достигла 74,86 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 36,38 сума и составил 15 061,99 сума.
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