Аналитик Bloomberg: большинство инвесторов Bitcoin ETF сохраняют свои позиции

·11·Экономика
Аналитик Bloomberg: большинство инвесторов Bitcoin ETF сохраняют свои позиции

Криптовалютные рынки в настоящее время находятся под значительным давлением. В то время как цена Bitcoin колеблется около 60 000 УСД, наблюдается продолжающийся отток средств из ЭТФ-фондов. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает .

По мнению аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, многие инвесторы слишком эмоционально реагируют на погашения (выкуп) паев ETF. Он подчеркивает, что основная часть участников рынка по-прежнему удерживает свои активы, не продавая их.

Анализ показывает, что не все крипто-ЭТФ демонстрируют одинаковую динамику. Несмотря на то, что в некоторых фондах наблюдается сокращение капитала, в других сегментах поведение инвесторов остается стабильным.

Данная ситуация является своего рода периодом испытаний для Bitcoin и крипторынка в целом. На фоне процентных ставок ФРС и глобальных экономических изменений эксперты призывают инвесторов к осторожности.

BitcoinETFКриптовалютаBloombergИнвестиции
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