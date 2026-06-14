В каком регионе Узбекистана производится больше всего мебели

·25·Экономика
В каком регионе Узбекистана производится больше всего мебели

За первые четыре месяца 2026 года в мебельной промышленности Узбекистана наблюдался значительный рост. Крупными производителями было изготовлено мебельной продукции на общую сумму 2,5 трлн УЗС.

По данным Национального статистического комитета, этот результат на 28,7% выше показателей января–апреля 2025 года.

Среди регионов наибольшая доля пришлась на город Ташкент. В столице было произведено мебели на 472,5 млрд УЗС.

Ферганская область с показателем 298,2 млрд УЗС, Андижанская область с 280,6 млрд УЗС и Ташкентская область с 248,3 млрд УЗС заняли следующие места.

Активность в производстве мебели также зафиксирована в Наманганской, Самаркандской, Хорезмской и Бухарской областях. Самый низкий показатель наблюдался в Сырдарьинской области, где было произведено продукции на 33 млрд УЗС.

УзбекистанМебельная промышленностьСтатистикаЭкономикаПроизводство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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