MicroStrategy приобрела еще 100 миллионов долларов в Bitcoin: резервы компании растут

·1·Экономика
MicroStrategy приобрела еще 100 миллионов долларов в Bitcoin: резервы компании растут

Компания MicroStrategy, являющаяся крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin в мире, продолжает расширять свой портфель криптовалют. Гигант под руководством Майкла Сэйлора сообщил о покупке еще 1 587 BTC за прошедшую неделю. На эту покупку компания потратила около 100 миллионов долларов, что свидетельствует о сохраняющемся высоком доверии к цифровым активам на мировом финансовом рынке. Об этом сообщает Coindesk.ком сообщает .

Согласно официальным данным, последняя транзакция была осуществлена в период с 8 по 14 июня. Каждая монета была приобретена по средней цене 63 024 доллара. Эта покупка увеличила общие резервы Bitcoin компании MicroStrategy до 846 842 BTC. Данный показатель составляет около 4% от общего объема предложения Bitcoin, что еще больше укрепляет стратегические позиции компании на крипторынке.

Финансовая стратегия и управление капиталом

MicroStrategy не только покупает криптовалюту, но и наращивает свои денежные резервы. Продавая акции, компания увеличила свои запасы в УСД на 100 миллионов долларов, доведя общую сумму до 1,1 миллиарда долларов. Эти средства в основном предназначены для выплаты дивидендов и покрытия процентов по долговым обязательствам. Такой подход позволяет компании покрывать операционные расходы, не затрагивая основные активы в Bitcoin.

В рамках программы «ат-те-маркет» компания привлекла 209 миллионов долларов за счет продажи 1,73 миллиона акций MSTR. Примечательно, что вместо продажи своих резервов Bitcoin, компания финансирует покупки за счет привлечения нового капитала. Лишь 1 июня компания раскрыла информацию о продаже 32 BTC для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, что является крайне незначительной суммой по сравнению с общими резервами.

Рыночные позиции и перспективы

При текущих рыночных ценах общая стоимость активов Bitcoin, принадлежащих MicroStrategy, составляет около 56 миллиардов долларов. Хотя средняя цена всех покупок составляет 75 656 долларов за монету, и на данный момент общие инвестиции показывают небольшой убыток, руководство компании верит в долгосрочный рост. Агрессивная стратегия Майкла Сэйлора служит примером для многих институциональных инвесторов.

На фоне этой новости акции MicroStrategy (MSTR) выросли на 5% на внебиржевых торгах. Цена Bitcoin стабилизировалась на уровне выше 66 000 долларов. Эта информация также важна для инвесторов и криптоэнтузиастов из Узбекистана, поскольку действия крупных корпораций обычно определяют конъюнктуру всего рынка и динамику цен.

Подводя итог, можно сказать, что очередная покупка MicroStrategy подтверждает: несмотря на волатильность рынка криптовалют, крупные игроки продолжают рассматривать Bitcoin как основной долгосрочный актив. Компания продолжает пополнять свои запасы «цифрового золота», сохраняя финансовую устойчивость за счет акционерного капитала.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаМайкл СэйлорИнвестиции
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Laylo
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