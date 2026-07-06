Объявлены курсы валют на 7 июля

·46·Экономика
Объявлены курсы валют на 7 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 68,15 сума и составил 12 042,05 сума.

• Евро подорожал на 44,26 сума и составил 13 744,80 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,21 сума и составил 155,03 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 70,52 сума и составил 16 058,07 сума.
• Японская иена подешевела на 0,13 сума и составила 74,18 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 34,62 сума и составил 14 940,51 сума.
• Китайский юань подорожал на 7,46 сума и составил 1 772,71 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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