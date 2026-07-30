31 июля ожидается снижение курса доллара
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• МКБанк — 12 030 сумов.
• Apex Bank — 12 040 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 31 июля, снизится примерно на 28–29 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• МКБанк — 12 030 сумов.
• Anorbank — 12 020 сумов.
• Национальный банк — 12 020 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 005 сумов.
• Капиталбанк — 12 005 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Apex Bank — 12 040 сумов.
• Асакабанк — 12 050 сумов.
• Народный банк — 12 050 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 070 сумов.
• Алокабанк — 12 070 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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