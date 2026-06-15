MicroStrategy пополнила свои резервы еще чем чем 1,5 тыс. Bitcoin

·13·Экономика
MicroStrategy пополнила свои резервы еще чем чем 1,5 тыс. Bitcoin

Компания MicroStrategy, считающаяся крупнейшим публичным держателем Bitcoin в мире, продолжает расширять свой криптовалютный портфель. Гигант под руководством Майкла Сэйлора объявил о покупке еще 1 587 BTC за прошедшую неделю. На эту закупку компания затратила около 100 млн УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Согласно отчету 8-К, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), транзакции были осуществлены в период с 8 июня по воскресенье. Каждый Bitcoin был приобретен по средней цене 63 024 УСД, что значительно ниже средней стоимости общих активов компании. Это позволило MicroStrategy оптимизировать свои инвестиции.

Общие активы и финансовое состояние криптогиганта

После последней покупки количество Bitcoin во владении MicroStrategy достигло 846 842 единиц. Всего компания затратила 64,07 млрд УСД на сбор этого огромного массива цифровых активов. По данным КоинГеко, исходя из текущих рыночных цен (около 66 216 УСД), общая стоимость этих активов в настоящее время составляет 56,1 млрд УСД.

Для финансирования этой покупки компания использовала стратегию продажи своих обыкновенных акций класса А (MSTR). В частности, за отчетный период за счет продажи 1,73 млн акций было привлечено почти 209 млн УСД. Часть этих средств была направлена на покупку Bitcoin, а остальная часть — на корпоративные цели.

Стратегические изменения и рыночные дискуссии

Примечательно, что эта крупная покупка была совершена спустя две недели после сообщений о том, что MicroStrategy продала 32 Bitcoin. Хотя проданный объем крайне мал по сравнению с общими резервами, эта ситуация вызвала бурные дискуссии в криптосообществе. Многие задались вопросом, не отказывается ли компания от своей долгосрочной стратегии «покупай и держи».

Отвечая на эти вопросы, Майкл Сэйлор подчеркнул, что компании, владеющие резервами Bitcoin, должны иметь возможность продавать часть активов для поддержки выплаты дивидендов по ценным бумагам. Этот шаг рассматривается как необходимая мера для цифрового кредитного бизнеса компании и ее финансовой стабильности.

В настоящее время взаимосвязь между акциями MicroStrategy и ее портфелем Bitcoin остается основным индикатором для инвесторов. Активность главы компании в социальных сетях и намеки на дальнейшее «пополнение» свидетельствуют о том, что закупки Bitcoin не прекратятся и в будущем. Это показывает, что доверие институциональных инвесторов к рынку криптовалют по-прежнему остается высоким.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаМайкл СэйлорИнвестиции
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