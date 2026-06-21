Стали известны 10 самых богатых людей в мире крипто

Согласно on-chain данным, крупнейшие личные состояния на рынке криптовалют сосредоточены в руках разработчиков, предпринимателей и ранних участников индустрии.

Первую строчку рейтинга занимает Сатоши Накамото, известный как создатель Bitcoin.

Его состояние оценивается примерно в 69 миллиардов долларов. Эти средства были сформированы в основном за счет биткоинов, добытых в 2009–2010 годах.

На втором месте отмечен основатель проекта TRON Джастин Сан. Стоимость его криптоактивов оценивается в 2,7 миллиарда долларов.

Третье место занял валлийский ИТ-специалист Джеймс Хауэллс. Его биткоин-активы, хранящиеся на утерянном жестком диске, сегодня эквивалентны примерно 500 миллионам долларов.

Далее в списке следуют разработчик Стефан Томас (440 миллионов долларов), эстонский банкир Рейн Лохмус (425 миллионов долларов) и основатель Ethereum Виталик Бутерин (384 миллиона долларов).

Также в рейтинг вошли ирландский инвестор Клифтон Коллинз с состоянием 316 миллионов долларов и один из основателей Ф2Пул Мао Шисинь с 166 миллионами долларов.

Криптоактивы аргентинского предпринимателя Патрисио Вортхальтерна оцениваются в 107 миллионов долларов, а состояние инвестора Джеймса Фикеля — в 66 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что данные расчеты основаны на открытых данных блокчейна и отражают не все финансовые активы лиц, а только выявленные криптовалютные резервы.