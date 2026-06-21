В какие страны Узбекистан экспортирует больше всего продукции

По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года общий объем экспорта Узбекистана составил почти 10 миллиардов долларов США . За этот четырехмесячный период сформировался список стран, в которые товары нашей страны направлялись чаще всего.

Таблица ТОП-10 стран по объему экспорта

Показатели основных стран-партнеров с наибольшей долей в экспорте Узбекистана выглядят следующим образом:

Место Название страны Объем экспорта 1 Россия 1,5 млрд долларов США 2 Китай 919,6 млн долларов США 3 Афганистан 643,7 млн долларов США 4 Франция 498,6 млн долларов США 5 Казахстан 425,5 млн долларов США 6 Турция 361,4 млн долларов США 7 ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 265,5 млн долларов США 8 Кыргызстан 254,2 млн долларов США 9 Таджикистан 213,3 млн долларов США 10 США 122,5 млн долларов США

Основные наблюдения и тенденции