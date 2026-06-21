В какие страны Узбекистан экспортирует больше всего продукции
По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года общий объем экспорта Узбекистана составил почти 10 миллиардов долларов США . За этот четырехмесячный период сформировался список стран, в которые товары нашей страны направлялись чаще всего.
Таблица ТОП-10 стран по объему экспорта
Показатели основных стран-партнеров с наибольшей долей в экспорте Узбекистана выглядят следующим образом:
Место
Название страны
Объем экспорта
1
Россия
1,5 млрд долларов США
2
Китай
919,6 млн долларов США
3
Афганистан
643,7 млн долларов США
4
Франция
498,6 млн долларов США
5
Казахстан
425,5 млн долларов США
6
Турция
361,4 млн долларов США
7
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
265,5 млн долларов США
8
Кыргызстан
254,2 млн долларов США
9
Таджикистан
213,3 млн долларов США
10
США
122,5 млн долларов США
Основные наблюдения и тенденции
Ведущие партнеры: Российская Федерация с показателем 1,5 млрд долларов остается крупнейшим покупателем продукции Узбекистана. На втором месте традиционно находится Китай ($919,6 млн).
Европейское направление: Среди стран Европейского союза Франция ($498,6 млн) демонстрирует высокую активность, войдя в сильную четверку.
Региональное партнерство: Наблюдается стабильность экономических связей с соседними государствами — Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан также составляют значительную часть экспорта Узбекистана.
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