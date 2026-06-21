В какие страны Узбекистан экспортирует больше всего продукции

·1·Экономика
В какие страны Узбекистан экспортирует больше всего продукции

По данным Национального статистического комитета, в январе-апреле 2026 года общий объем экспорта Узбекистана составил почти 10 миллиардов долларов США . За этот четырехмесячный период сформировался список стран, в которые товары нашей страны направлялись чаще всего.

Таблица ТОП-10 стран по объему экспорта

Показатели основных стран-партнеров с наибольшей долей в экспорте Узбекистана выглядят следующим образом:

Место

Название страны

Объем экспорта

1

Россия

1,5 млрд долларов США

2

Китай

919,6 млн долларов США

3

Афганистан

643,7 млн долларов США

4

Франция

498,6 млн долларов США

5

Казахстан

425,5 млн долларов США

6

Турция

361,4 млн долларов США

7

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)

265,5 млн долларов США

8

Кыргызстан

254,2 млн долларов США

9

Таджикистан

213,3 млн долларов США

10

США

122,5 млн долларов США

Основные наблюдения и тенденции

  • Ведущие партнеры: Российская Федерация с показателем 1,5 млрд долларов остается крупнейшим покупателем продукции Узбекистана. На втором месте традиционно находится Китай ($919,6 млн).

  • Европейское направление: Среди стран Европейского союза Франция ($498,6 млн) демонстрирует высокую активность, войдя в сильную четверку.

  • Региональное партнерство: Наблюдается стабильность экономических связей с соседними государствами — Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан также составляют значительную часть экспорта Узбекистана.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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