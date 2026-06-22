Объявлены курсы валют на 23 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 23 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 68,19 сума и составил 11 990,26 сума.

• Евро подешевел на 80,54 сума и составил 13 738,44 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,81 сума и составил 162,23 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 97,45 сума и составил 15 861,91 сума.

• Японская иена подешевела на 0,64 сума и составила 74,13 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 117,79 сума и составил 14 846,78 сума.

• Китайский юань подешевел на 11,43 сума и составил 1 769,91 сума.