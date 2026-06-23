24 июня ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 24 июня, вырастет примерно на 25–26 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 11 980 сумов.

• НБУ — 11 980 сумов.

• СКБ — 11 980 сумов.

• МКБанк — 11 980 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Алокабанк — 11 990 сумов.

• Анорбанк — 12 010 сумов.

• Апексбанк — 12 020 сумов.

• Агробанк — 12 030 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.