24 июня ожидается рост курса доллара

·28·Экономика
24 июня ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 24 июня, вырастет примерно на 25–26 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Инфинбанк — 11 980 сумов.
• НБУ — 11 980 сумов.
• СКБ — 11 980 сумов.
• МКБанк — 11 980 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

Алокабанк — 11 990 сумов.
Анорбанк — 12 010 сумов.
• Апексбанк — 12 020 сумов.
• Агробанк — 12 030 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.

ИнфинбанкНБУАлокабанкАнорбанкАгробанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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