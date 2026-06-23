24 июня ожидается рост курса доллара
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• Инфинбанк — 11 980 сумов.
• Алокабанк — 11 990 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 24 июня, вырастет примерно на 25–26 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Инфинбанк — 11 980 сумов.
• НБУ — 11 980 сумов.
• СКБ — 11 980 сумов.
• МКБанк — 11 980 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Алокабанк — 11 990 сумов.
• Анорбанк — 12 010 сумов.
• Апексбанк — 12 020 сумов.
• Агробанк — 12 030 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.
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