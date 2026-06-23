Объявлены курсы валют на 24 июня
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• Евро подешевел на 80,54 сума и снизился до 13 738,44 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подорожал на 26,78 сума и составил 12 017,04 сума.
• Евро подешевел на 80,54 сума и снизился до 13 738,44 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,81 сума и снизился до 162,23 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 97,45 сума и снизился до 15 861,91 сума.
• Японская иена подешевела на 0,64 сума и снизилась до 74,13 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 117,79 сума и снизился до 14 846,78 сума.
• Китайский юань подешевел на 11,43 сума и снизился до 1 769,91 сума.
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