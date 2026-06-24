Система УзКР станет обязательной для всех субъектов бизнеса с 1 июля

·18·Экономика
Система УзКР станет обязательной для всех субъектов бизнеса с 1 июля

С 1 июля 2024 года все юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере торговли и услуг, будут обязаны использовать единую платежную систему УзКР. Новый порядок предусматривает внедрение единой системы, работающей через все приложения, вместо отдельных КР-кодов различных банков и платежных организаций.

За каждый платеж, совершенный через УзКР, с субъектов бизнеса будет взиматься комиссия в размере 0,65% от суммы транзакции. Для сравнения: при оплате через банковские терминалы комиссия составляет 0,2%, а в некоторых частных КР-системах этот показатель достигает от 1% до 3%.

Для покупателей дополнительная комиссия официально не установлена. Однако Центральный банк начал проверку случаев, когда в некоторых платежных приложениях у клиентов удерживаются средства в размере до 1%.

По мнению экономистов, тариф в 0,65% обходится бизнесу дороже по сравнению с традиционными терминалами. В связи с этим обязательное внедрение системы может быть связано с тем, что она не обладает достаточным преимуществом в конкуренции с наличными средствами и эквайринговыми услугами.

Основное удобство УзКР заключается в том, что предпринимателю не требуется заключать отдельные договоры с разными банками и платежными операторами. Прием платежей из различных приложений станет возможен через один КР-код. Также упростится процесс учета поступлений.

UzQRЦентральный банкБизнесПлатежная системаКомиссия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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