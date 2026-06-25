Налоговый комитет ответил на опасения по поводу банковской тайны

Налоговый комитет отреагировал на критику вокруг проекта решения о порядке предоставления банковских данных в налоговые органы.

В официальном пояснении отмечается, что проект не вводит новых прав или полномочий. Действующие требования к банковской тайне остаются в силе. Основная задача документа заключается в четком регулировании процесса обмена информацией с банками.

Комитет отметил, что данные полномочия определены статьей 134 Налогового кодекса и законом «О банковской тайне». Информация может запрашиваться и предоставляться исключительно по вопросам налогообложения.

Информация, полученная от банков, защищается как налоговая тайна. Ее распространение, разглашение или передача третьим лицам не допускаются.

Проект решения предусматривает унификацию сроков отправки информации, форм документов и порядка электронного обмена данными. Комитет сообщил, что эти меры упорядочат процесс получения сведений, необходимых для налогового контроля.

Также было отмечено, что данный подход соответствует международным стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Глобального форума по прозрачности.

Налоговый комитет призвал граждан и экспертов к конструктивному обсуждению. Все мнения и предложения, направленные по проекту до 8 июля, будут изучены до окончания срока обсуждения.