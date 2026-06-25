Объявлена новая система повышения эффективности инвестиций

В экономике Узбекистана продолжается период масштабной трансформации. На видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева были подробно обсуждены результаты пятого Ташкентского международного инвестиционного форума, который недавно завершился на высоком уровне.

Показатели, достигнутые в рамках форума, стали поистине рекордными. Теперь основная задача — перенести эти средства с бумаги в реальную жизнь.

Цифры-трамплины: соглашения на 43 миллиарда долларов

В этом году форум вновь доказал, насколько высок интерес иностранных инвесторов к Узбекистану. По итогам переговоров:

177 соглашений были подписаны;

Общая стоимость инвестиций составила 43 миллиарда долларов наличными;

Иностранными партнерами было выдвинуто 120 новых крупных предложений в развитие.

Глава государства строго подчеркнул, что каждый цент этих средств должен служить благосостоянию народа:

«Каждое соглашение должно превратиться в проект, в рабочее место, в высокую добавленную стоимость».

Ситуация в регионах: какова эффективность инвестиций?

На совещании была открыто раскритикована проблема привлечения инвестиций. Как стало известно, почти половина инвестиций, поступивших в страну за последние пять лет, пришлась всего на четыре региона из всех имеющихся.

Кроме того, возврат инвестиций (эффективность) в экономику резко различается по регионам. Например, каждый 1 миллион сумов инвестиций добавляет следующую стоимость к валовому региональному продукту:

Название области Добавленная стоимость с 1 млн сумов инвестиций Статус эффективности Ферганская область 273 000 сумов Высокий показатель Самаркандская область 262 000 сумов Стабильно хороший Бухарская область 117 000 сумов По сравнению с другими регионами в 2 раза ниже

Новое решение: в экономику внедряются «Центры компетенций»

При привлечении инвестиций будет внедрена новая система, основанная не на погоне за количеством, а на качестве и высокой эффективности. Теперь для тщательной проработки проектов будут задействованы наука и аналитический потенциал.

С этой целью к 12 наиболее важным отраслям экономики:

прикреплены 14 «центров компетенций» ;

привлечены 37 отраслевых научных институтов и высших учебных заведений.

В чем будет заключаться их основная задача? Эти центры и ученые изучат экономические возможности каждого региона изнутри. После этого они будут формировать готовые проекты по направлению иностранных средств не на простое сырье, а на современные производственные предприятия, создающие высокую добавленную стоимость, внедрение новых технологий и подготовку соответствующих кадров.

Узбекистан готовится к большим шагам как на рынке трансфертов, так и на экономическом поле. Следующая задача — равное и эффективное распределение огромных средств по всем уголкам нашей страны!