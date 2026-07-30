Вторичный рынок: подержанный электромобиль МГ 4 от 7 тысяч фунтов

В то время как сегмент электромобилей на британском автомобильном рынке стремительно развивается, покупка доступных и практичных моделей становится как никогда актуальной. По данным автомобильных изданий, выпущенный в Великобритании в 2022 году электромобиль МГ 4 в настоящее время предлагается на вторичном рынке по очень привлекательным ценам, а его стартовая стоимость начинается от 7 000 фунтов стерлингов. Данная модель уже успела завоевать внимание покупателей благодаря своему удобству, современному дизайну и доступности. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В настоящее время МГ 4 вошел в топ-10 самых продаваемых электромобилей на британском рынке, поднявшись в рейтинге продаж даже до второго места. Автомобильные эксперты, в том числе известный журналист Стив Кропли, испытали этот хэтчбек на дальних дистанциях и тщательно оценили его. По его выводам, протестированная версия Экстендед Ранге выгодно отличается от многих других электромобилей своей практичностью и честностью.

Комфорт в салоне и технологические возможности

Созданный в традиционном форм-факторе хэтчбека, МГ 4 предлагает водителю более низкую посадку, удобство вытягивания ног, а также широкий диапазон регулировки рулевой колонки. Хотя в отделке салона используются несколько простые ткани или искусственная кожа, а также встречаются жесткие пластики, эти недостатки полностью оправдываются доступной ценой автомобиля. В целом интерьер собран добротно.

Большинство функций управления осуществляется через отзывчивый сенсорный экран диагональю 10,3 дюйма (с 2026 года — 12,8 дюйма). Интересно, что кнопки на руле можно настроить для регулировки температуры и скорости вентилятора. Это необычное решение работает даже эффективнее, чем ожидалось. Хотя по ширине автомобиля модель немного уступает таким конкурентам, как Volkswagen ИД 3 или Cupra Борн, места для пассажиров сзади вполне достаточно. Объем багажника в среднем составляет 363 литра.

Динамические характеристики и типы аккумуляторов

Заднеприводный МГ 4 обеспечивает хорошую динамику для активных водителей, любящих процесс вождения. Точность рулевого управления позволяет маневренно передвигаться по городским улицам и открытым дорогам. Хотя его мягкая подвеска в некоторых поворотах вызывает небольшой крен, машина ощущается намного увлекательнее по сравнению с такими конкурентами, как Kia е-Ниро или Peugeot е-308.

Для покупателей этот электромобиль представлен в трех модификациях: