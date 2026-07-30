Анчелотти назвал причину поражения Бразилии на мундиале

·103·Спорт
Анчелотти назвал причину поражения Бразилии на мундиале

В мировом футболе произошел один из крупнейших кризисов. Сборная Бразилии показала один из худших результатов в своей истории, вылетев с чемпионата мира 2026 года уже на ранней стадии. Поражение «пентакампеонов» от Норвегии в 1/8 финала потрясло не только страну самбы, но и весь футбольный мир.

Zamin.уз представляет одно из самых горячих и громких интервью ЧМ-2026, который проходил в США, Канаде и Мексике – мнения Карло Анчелотти о неудаче.

1. Исторический позор: Анчелотти и Бразилия вылетели в 1/8 финала!

Бразилия – короли футбола, пятикратные чемпионы мира. На этот мундиаль они приехали исключительно за победой, и от главного тренера Карло Анчелотти на фоне успехов Гвардиолы в «Манчестер Сити» (не в качестве тренера) ждали создания истории. Однако ирония судьбы оказалась иной.

Сборная Бразилии в 1/8 финала неожиданно уступила сборной Норвегии со счетом 1:2. Этот результат стал настоящей трагедией для болельщиков «селесао», и этот исторический провал команды будут обсуждать еще долго.

2. Карло Анчелотти признал свою ошибку: «Пауза на водопой и тактические изменения...»

Как сообщает издание ESPN, наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал неудачное выступление, раскрыв основные причины поражения и свою собственную ошибку.

По словам Анчелотти, главным переломным моментом, повлиявшим на судьбу матча, стала пауза на водопой. До этого Бразилия контролировала ход игры.

Из заявления Карло Анчелотти:

«Думаю, решающим моментом стала эта остановка на водопой, потому что до нее мы полностью контролировали игру. Стоит также признать, что норвежцы долго владели мячом на своей половине поля.

Возможно, моя ошибка была в том, что я подумал, будто мы теряем контроль, хотя на самом деле это было не так. Я внес несколько тактических изменений, и после этого нам забил Холанд...»

3. Дальнейшая статистика турнира: судьба Норвегии и новый чемпион

После поражения Анчелотти отдал должное стилю игры Норвегии. Впрочем, сами скандинавы в четвертьфинале уступили Англии в дополнительное время со счетом 1:2.

А победа на турнире досталась Испании! «Красная фурия» в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 и стала сильнейшей сборной мира.

Главные факты о неудаче сборной Бразилии на ЧМ-2026

Аспект / Критерий

Детали

Турнир

ЧМ-2026

Стадия (вылет)

1/8 финала

Счет

Бразилия 1:2 Норвегия

Главный тренер

Карло Анчелотти (виновник поражения)

Ключевой фактор

Пауза на водопой (по мнению Анчелотти)

Решающий гол

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Ошибка Анчелотти

Ошибочные тактические перестановки из-за мнимой потери контроля

Новый Чемпион

Испания

Позорный вылет Бразилии с ЧМ-2026 и признание Анчелотти своей ошибки — одно из самых громких событий в мире футбола.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и группам футбольних болельщиков!

По вашему мнению, должен ли Карло Анчелотти остаться в сборной Бразилии? Действительно ли его ошибка стала причиной поражения? Оставляйте свои мысли и догадки в комментариях!

Карло АнчелоттиБразилияНорвегияМанчестер СитиESPN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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