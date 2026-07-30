В Китае резко выросли цены на видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50

·107·Технологии
В Китае резко выросли цены на видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50

На китайском рынке оптовые цены на видеокарты NVIDIA стремительно растут, что привело к резкому удорожанию сборки игровых ПК. Согласно данным иксбт.ком, такой скачок цен серьезно затронул не только топовые, но и среднебюджетные устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В частности, стартовая цена GeForce RTX 5080, предлагаемая дистрибьюторами, достигла 12 000 юаней. При этом рекомендованная базовая цена на данную модель составляла 8 299 юаней. Таким образом, реальная стоимость оказалась почти на 45 процентов выше установленной.

Видеокарты среднего класса также дорожают

Процесс подорожания не обошел стороной и другие популярные модели. В частности, минимальная цена GeForce RTX 5060 Ти с 16 GB памяти поднялась до 5 500 юаней. За последнюю неделю стоимость GeForce RTX 5070 выросла сразу на 800 юаней и приблизилась к отметке в 6 000 юаней.

Также обе версии видеокарты GeForce RTX 5060 Ти не избежали роста цен: одна из них подорожала на 400 юаней, а вторая — на 600 юаней. В сложившейся ситуации реальные розничные цены на рынке начали соответствовать ранее утекшим данным, которые многие считали сильно завышенными.

Каковы причины роста цен?

По мнению аналитиков, резкий рост цен на видеокарты обусловлен несколькими факторами. Во-первых, NVIDIA повысила цены на графические процессоры и память для своих партнеров. Во-вторых, ведущие производители, такие как Samsung, Микрон и СК хйникс, перенаправляют свои мощности на выпуск памяти ХБМ, которая более выгодна для серверных ускорителей AI.

В результате объем памяти ГДДР для обычных потребителей сокращается. По прогнозам специалистов, уже во втором квартале контрактные цены на память DRAM могут вырасти на 63 процента. Это свидетельствует о том, что в ближайшем будущем видеокарты подорожают еще сильнее.

NVIDIAGeForce RTXВидеокартыКитайИгровой ПК
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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