Установлен основной модуль для термоядерного реактора ИТЭР

Достигнут важный этап в рамках международного научного проекта, реализуемого в городе Кадараш во Франции. По данным Китайской национальной ядерной корпорации (КННК), успешно завершены работы по подъему и установке очередного крупного модуля вакуумной камеры ИТЭР — крупнейшего в мире термоядерного реактора. Этот процесс расценивается как важный шаг на пути создания для человечества экологически чистого и практически неисчерпаемого источника энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Вакуумная камера является основной частью токамака и состоит из девяти крупных секционных модулей. Транспортировка, подъем, монтаж в шахту, поворот и позиционирование каждого такого элемента с точностью до миллиметра требуют сложнейших инженерных решений. Узкое рабочее пространство в шахте и одновременное пересечение нескольких процессов еще больше усложнили общую координацию.

Сложная инженерная операция и международное сотрудничество

Данная операция по подъему была осуществлена инженерным консорциумом КННК в тесном сотрудничестве с командами из разных стран мира. Процесс установки оборудования длился почти 30 часов в режиме эстафеты без каких-либо перерывов. Все работы были полностью завершены без чрезвычайных ситуаций и дефектов качества, а задача по высокоточной установке крупных основных компонентов была успешно выполнена.

Напомним, что проект ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) был запущен в 1985 году, в его строительстве и финансировании принимают участие семь сторон: Европейский союз, Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея и Индия. Основная цель проекта — практическое испытание пригодности управляемого термоядерного синтеза для коммерческого использования.

Как работает «искусственное солнце» и его будущее

Согласно проекту, данное устройство предназначено для выработки 500 MW термоядерной энергии при затратах всего 50 MW мощности. Это обеспечит десятикратное увеличение объема энергии, прокладывая путь для будущих коммерческих термоядерных электростанций. Китай активно участвует в этом проекте, выполнив работы по производству более десятка основных компонентов, включая магниты и части вакуумной камеры, а также сборку токамака.

Принцип работы ИТЭР, часто называемого в СМИ «искусственным солнцем», основан на реакции ядерного синтеза внутри солнца. При этом в результате столкновения и слияния двух изотопов водорода — дейтерия и трития — выделяется огромной количество чистой энергии. Один литр дейтерия, получаемого из морской воды, может дать энергию, эквивалентную 300 литрам бензина.

По словам специалистов, запасы этого топлива практически неисчерпаемы, а в долгосрочной перспективе предотвращается выброс вредных радиоактивных отходов и парниковых газов. Поэтому оно признается финальным и наиболее перспективным решением человечества в области энергетики без выбросов углерода.