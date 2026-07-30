Обратная сторона тест-драйва гиперкара: пять минут с машиной мощностью 1600 сил

·35·Авто
Обратная сторона тест-драйва гиперкара: пять минут с машиной мощностью 1600 сил

Мир автомобильной журналистики многим кажется бесконечным праздником и яркими впечатлениями, однако на деле эта сфера полна физического и морального истощения для специалистов. По информации иксбт.ком, в преддверии всемирно известного фестиваля скорости в Гудвуде сотрудники автомобильных изданий вынуждены в кратчайшие сроки тестировать уникальные транспортные средства мощностью в тысячи лошадиных сил. Это требует от каждого журналиста высочайшего профессионального мастерства и железной дисциплины. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Звенящий в 4:30 утра будильник знаменует не начало обычного рабочего дня, а необходимость отправиться в 150-мильную поездку, которую совершают тысячи автоэнтузиастов. Пункт назначения один — знаменитое мероприятие Гудвуд Фестивал оф Спид в Великобритании. Однако журналисты отправляются туда за день до начала фестиваля, чтобы на прилегающей гоночной трассе встретиться со сверхмощным гиперкаром мощностью 1600 лошадиных сил.

Новые тенденции в тестах современных гиперкаров

В последние годы Гудвудский фестиваль становится главной площадкой не только для зрителей, но и для автопроизводителей, презентующих публике новые спортивные автомобили. Поэтому крупные компании приурочивают свои новейшие премьеры именно к этим дням, организуя первые тест-драйвы для СМИ. Из-за этого программы испытаний получаются предельно сжатыми и ограниченными по времени.

Перед командой журналистов стоит ответственная задача: первыми для издания протестировать совершенно новый электромобиль, привлекающий внимание всего мира — спортивную машину с трехмоторной силовой установкой. Управлять таким техническим чудом мощностью 1600 лошадиных сил и полностью оценить его возможности за столь короткое время — задача не из легких.

Дефицит времени и строгие требования

Ужесточение конкуренции в автомобильной промышленности влияет и на процесс испытаний. Сегодня производители выделяют представителям прессы считанные минуты на тест дорогостоящих прототипов или новых гиперкаров. За пятиминутный интервал требуется понять управляемость, динамику разгона и общий характер машины.

Тем не менее такие тесты остаются для читателей самым надежным и объективным источником информации. Специалисты на основе впечатлений, полученных за короткое время, оценивают рыночную позицию автомобиля и его инженерный потенциал. Подобные условия в очередной раз подтверждают, насколько сложна и в то же время увлекательна автомобильная журналистика.

ГиперкарЭлектромобильТест-драйвГудвудЖурналистика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

BYD получила новый патент на твердотельные батареиBYD получила новый патент на твердотельные батареиСегодня, 08:21BMW сокращает персонал и доверяет «мозг» машин компании QualcommBMW сокращает персонал и доверяет «мозг» машин компании QualcommСегодня, 00:55Росатом продемонстрировал новые электромобили на универсальной платформе ВойтРосатом продемонстрировал новые электромобили на универсальной платформе ВойтВчера, 22:53Производство кроссовера Тенет Т4 прекращеноПроизводство кроссовера Тенет Т4 прекращеноВчера, 17:22Первый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 годуПервый водородный поезд в России начнет курсировать в 2027 годуВчера, 16:24Женщины в гонке Ле-Ман: история и современные достиженияЖенщины в гонке Ле-Ман: история и современные достиженияВчера, 16:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач