Обратная сторона тест-драйва гиперкара: пять минут с машиной мощностью 1600 сил

Мир автомобильной журналистики многим кажется бесконечным праздником и яркими впечатлениями, однако на деле эта сфера полна физического и морального истощения для специалистов. По информации иксбт.ком, в преддверии всемирно известного фестиваля скорости в Гудвуде сотрудники автомобильных изданий вынуждены в кратчайшие сроки тестировать уникальные транспортные средства мощностью в тысячи лошадиных сил. Это требует от каждого журналиста высочайшего профессионального мастерства и железной дисциплины. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Звенящий в 4:30 утра будильник знаменует не начало обычного рабочего дня, а необходимость отправиться в 150-мильную поездку, которую совершают тысячи автоэнтузиастов. Пункт назначения один — знаменитое мероприятие Гудвуд Фестивал оф Спид в Великобритании. Однако журналисты отправляются туда за день до начала фестиваля, чтобы на прилегающей гоночной трассе встретиться со сверхмощным гиперкаром мощностью 1600 лошадиных сил.

Новые тенденции в тестах современных гиперкаров

В последние годы Гудвудский фестиваль становится главной площадкой не только для зрителей, но и для автопроизводителей, презентующих публике новые спортивные автомобили. Поэтому крупные компании приурочивают свои новейшие премьеры именно к этим дням, организуя первые тест-драйвы для СМИ. Из-за этого программы испытаний получаются предельно сжатыми и ограниченными по времени.

Перед командой журналистов стоит ответственная задача: первыми для издания протестировать совершенно новый электромобиль, привлекающий внимание всего мира — спортивную машину с трехмоторной силовой установкой. Управлять таким техническим чудом мощностью 1600 лошадиных сил и полностью оценить его возможности за столь короткое время — задача не из легких.

Дефицит времени и строгие требования

Ужесточение конкуренции в автомобильной промышленности влияет и на процесс испытаний. Сегодня производители выделяют представителям прессы считанные минуты на тест дорогостоящих прототипов или новых гиперкаров. За пятиминутный интервал требуется понять управляемость, динамику разгона и общий характер машины.

Тем не менее такие тесты остаются для читателей самым надежным и объективным источником информации. Специалисты на основе впечатлений, полученных за короткое время, оценивают рыночную позицию автомобиля и его инженерный потенциал. Подобные условия в очередной раз подтверждают, насколько сложна и в то же время увлекательна автомобильная журналистика.