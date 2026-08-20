Объявлены курсы валют на 21 августа

·3·Экономика
Объявлены курсы валют на 21 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 52,28 сума и составил 11 847,16 сума.

• Евро подорожал на 1,12 сума и составил 13 685,60 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,38 сума и снизился до 138,67 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 2,68 сума и снизился до 15 987,96 сума.

• Японская иена подорожала на 0,1 сума и составила 74,12 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 6,21 сума и составил 14 556,19 сума.

• Китайский юань подешевел на 2,64 сума и снизился до 1 750,48 сума.

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Nodirbek Razzokov
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