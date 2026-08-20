Объявлены курсы валют на 21 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 августа 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 52,28 сума и составил 11 847,16 сума.

• Евро подорожал на 1,12 сума и составил 13 685,60 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,38 сума и снизился до 138,67 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 2,68 сума и снизился до 15 987,96 сума.

• Японская иена подорожала на 0,1 сума и составила 74,12 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 6,21 сума и составил 14 556,19 сума.

• Китайский юань подешевел на 2,64 сума и снизился до 1 750,48 сума.