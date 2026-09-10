11 сентября курс доллара снизится

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 11 сентября, снизится примерно на 14–15 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучший курс покупки доллара в банках составляет 11 790 сумов. Данный курс предложил Universalbank.

Лучший же курс продажи доллара банками зафиксирован на отметке 11 830 сумов в Asia Alliance Bank.

В течение дня курсы могут меняться. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.