11 сентября курс доллара снизится
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 11 сентября, снизится примерно на 14–15 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучший курс покупки доллара в банках составляет 11 790 сумов. Данный курс предложил Universalbank.
Лучший же курс продажи доллара банками зафиксирован на отметке 11 830 сумов в Asia Alliance Bank.
В течение дня курсы могут меняться. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться на официальные сайты банков.
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