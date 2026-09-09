Установлены новые требования к продаже маркированной продукции

Налоговый комитет Узбекистана разъяснил основные требования по продаже в розничной торговле товаров с обязательной цифровой маркировкой. Маркированная продукция должна приниматься по документам, коды маркировки должны быть указаны в электронном счете-фактуре, а при продаже код должен сканироваться, передает UzDaily.uz.

Маркированный товар должен поступать в торговую точку с документами, подтверждающими его приобретение. В электронном счете-фактуре должны быть указаны коды маркировки, относящиеся к товару.

От продукции, подлежащей обязательной маркировке, требуется наличие кода Data Matrix, полученного через информационную систему «Asl belgisi». При продаже товара данный код должен считываться с помощью 2D-сканера, отражаться в кассовом чеке, а сам товар должен выбывать из оборота.

Для производителей воды и прохладительных напитков требование об указании кодов маркировки в электронных счетах-фактурах вступает в силу 1 апреля 2027 года.

Субъекты розничной торговли до 1 января 2027 года могут учесть расходы, связанные с приобретением устройств чтения кодов маркировки, при уменьшении суммы налога на прибыль или налога с оборота. Размер льготы ограничен четырьмя базовыми расчетными величинами на каждое устройство.

Предъявляются требования и к онлайн-контрольно-кассовым машинам и кассовым программам. Если код маркировки не был просканирован или система обнаружила повтор одного и того же кода, выдача чека должна автоматически блокироваться.

С 1 июля 2026 года при продаже маркированной продукции ее код должен в обязательном порядке отражаться в чеке онлайн-кассы. Данные ИКПУ (MXIK), связанные с кодом, формируются автоматически.

В случае возврата товара после оформления чека возврата код маркировки автоматически возвращается в оборот.

Если код маркировки воды или прохладительных напитков поврежден, предприятия оптовой и розничной торговли могут получить временный код через систему «Asl belgisi» и продать товар с этим кодом.