Усман Дембеле впервые высказался о «Золотом мяче» — Как он стал лучшим?

В европейском футболе разгорелись жаркие дискуссии вокруг одной из главных интриг нового сезона — престижного приза «Золотой мяч», вручаемого лучшему футболисту мира. Лидер французского клуба «ПСЖ» и национальной сборной Усман Дембеле дал неожиданно искренний и философский ответ на вопрос о своих шансах завоевать эту высшую индивидуальную награду в 2026 году. Выступая в официальном эфире Лиги 1, нападающий признался, что никогда не считал себя «избранным талантом», а на протяжении всей карьеры дошел до сегодняшней вершины исключительно благодаря упорному и невидимому тяжелому труду.

Продемонстрировав по-настоящему яркую и фантастическую игру в составе парижской команды в прошлом сезоне и заслужив признание специалистов, звездный игрок подчеркнул, что в этом году без какого-либо давления, спокойно стремится к новым победам. И так, как Дембеле, некогда подвергавшийся критике из-за травм и проблем с дисциплиной, превратился в самого опасного нападающего в мире, принесет ли ему успех в «ПСЖ» «Золотой мяч» и какая тайна скрывается за неожиданной скромностью футболиста?

«Ребенок с последней парты и неизбранная судьба»: признание Дембеле

Французский вингер открыто продемонстрировал свою жизненную и футбольную философию:

Пример скромного труда: «Я всегда был таким. Знаете, я сидел на последней парте в классе и упорно трудился. За всю карьеру я никогда много не говорил, я просто очень много работал», — вспомнил Дембеле свое детство и путь в карьере;

«Я не был из числа избранных»: Нападающий избегал лишней помпезности и шумихи, подчеркнув, что все его достижения — результат не природного везения, а неустанных тренировок: «Как я уже говорил, я никогда не был избранным, я просто упорно работал»;

Результат без лишних слов: Футболист заявил, что в своей карьере предпочитал говорить с мячом на поле, чем давать много интервью прессе.

Фантастический сезон в «ПСЖ» и признание труда

Карьера в парижском клубе полностью раскрыла потенциал Дембеле:

Оставшийся позади великолепный год: «Мой труд был вознагражден за то, что в прошлом году я провел фантастический сезон с «ПСЖ», — сказал футболист о командных и личных достижениях;

Лидерство в клубе: После того как Килиан Мбаппе покинул клуб, именно Усман остался главным драйвером атакующей линии парижан и создателем голевых моментов;

Стабильность в игре: Звезда, ранее боровшаяся с регулярными травмами, в последнем сезоне сохранила отличную физическую форму и превратилась в настоящего лидера команды на поле.

«Золотой мяч» 2026 года и «спокойствие без давления»

К борьбе за личные награды Дембеле относится хладнокровно:

Отсутствие лишнего давления: «А в этом году посмотрим, как все пройдет. Без давления, со спокойствием», — ответил нападающий на любопытные вопросы болельщиков и журналистов;

В числе главных претендентов Европы: Благодаря стабильной игре в последние годы эксперты называют его серьезным кандидатом на самый престижный индивидуальный приз континента;

Приоритет командных трофеев: По его спокойному настрою заметно, что победы в Лиге чемпионов и национальном чемпионате для нападающего важнее любой личной статуэтки.

Такая лишенная шумихи и опирающаяся на труд позиция Усмана Дембеле делает его еще более опасным и целеустремленным звездным игроком на больших футбольных полях 2026 года.

А как считаете вы, заслуживает ли Усман Дембеле выиграть престижный «Золотой мяч» по итогам 2026 года или шансы других кандидатов в этом плане выше? Что вы думаете о тернистом пути французского вингера от скромного мальчика с задней парты до мировой звезды? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим интересным анализом из мира футбола со всеми любителями спорта и фанатами «ПСЖ»!