Объявлены курсы валют на 10 сентября
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 15,29 сума и составил 11 797,92 сума.
• Евро подорожал на 20 сумов и составил 13 739,86 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 1,83 сума и составил 15 999,16 сума.
• Российский рубль вырос на 1,29 сума и составил 138 сумов.
• Китайский юань подешевел на 1,54 сума и составил 1 758,84 сума.
• Японская иена подорожала на 0,42 сума и составила 76,99 сума.
• Швейцарский франк вырос на 49,54 сума и составил 14 605 сумов.
…