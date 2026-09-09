Объявлены курсы валют на 10 сентября

·73·Экономика
Объявлены курсы валют на 10 сентября

Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 15,29 сума и составил 11 797,92 сума.

• Евро подорожал на 20 сумов и составил 13 739,86 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 1,83 сума и составил 15 999,16 сума.

• Российский рубль вырос на 1,29 сума и составил 138 сумов.

• Китайский юань подешевел на 1,54 сума и составил 1 758,84 сума.

• Японская иена подорожала на 0,42 сума и составила 76,99 сума.

• Швейцарский франк вырос на 49,54 сума и составил 14 605 сумов.

валюталаркурсмарказий банкдоллареврофунтрубли
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Установлены новые требования к продаже маркированной продукцииУстановлены новые требования к продаже маркированной продукцииСегодня, 19:15Узбекистан и Сербия планируют в несколько раз увеличить объем торговлиУзбекистан и Сербия планируют в несколько раз увеличить объем торговлиВчера, 21:38Объявлены курсы валют на 9 сентябряОбъявлены курсы валют на 9 сентябряВчера, 17:43Почему в Узбекистане дорожает бензин: что происходит на рынке?Почему в Узбекистане дорожает бензин: что происходит на рынке?Вчера, 11:009 сентября ожидается рост курса доллара9 сентября ожидается рост курса доллараВчера, 10:59Объявлены курсы валют на 8 сентябряОбъявлены курсы валют на 8 сентября07.09, 18:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 сентября
Объявлены курсы валют на 2 сентября
Объявлены курсы валюат на 5 сентября
Объявлены курсы валюат на 5 сентября
2 сентября ожидается рост курса доллара
2 сентября ожидается рост курса доллара
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Опубликованы курсы валют на 7 сентября
Опубликованы курсы валют на 7 сентября
Объявлены курсы валют на 27 августа
Объявлены курсы валют на 27 августа
27 августа ожидается рост курса доллара
27 августа ожидается рост курса доллара