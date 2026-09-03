Опубликованы курсы валют на 4 сентября

·25·Экономика
Опубликованы курсы валют на 4 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 18,09 сума и составил 11 795,00 сума.

• Евро подешевел на 88,93 сума и составил 13 677,20 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,19 сума и составил 135,80 сума.

• Фунт стерлингов снизился на 129,35 сума и составил 15 929,95 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 196,87 сума и составил 14 507,05 сума.

• Китайский юань снизился на 1,23 сума и составил 1 757,53 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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