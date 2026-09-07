Объявлены курсы валют на 8 сентября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября. Согласно документу, доллар вырос на 4,03 сума и составил 11 789,33 сума.
• Евро подорожал на 7,04 сума и составил 13 702,74 сума.
• Российский рубль вырос на 0,35 сума и составил 136,48 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 5,45 сума и составил 15 954,50 сума.
• Японская иена выросла на 0,77 сума и составила 76,19 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 6,78 сума и составил 14 570,92 сума.
• Китайский юань вырос на 0,58 сума и составил 1 756,72 сума.
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