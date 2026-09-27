Необычный перекус врача-онколога удивил всех

Необычный перекус врача-онколога Амита Гарга вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Особенно привлекло внимание пользователей то, как он необычно употребляет замороженный зеленый горошек.

45-летний доктор Гарг заявил, что очень любит замороженный горошек и подчеркнул, что такие овощи могут обладать такой же питательной ценностью, как и только что сорванные продукты. Его видео о перекусах распространилось в интернете, и на него отреагировали почти 30 тысяч человек.

Врач ест горошек тремя разными способами. В первом варианте замороженный горошек кладут в бокал для вина, добавляя к нему сыр пармезан, сливочное масло и соль. Другой способ заключается в том, что горошек измельчают, делают из него дип-соус и намазывают на кусок хлеба. В третьем варианте горошек смешивают с греческим йогуртом, сыром фета, мятой и оливковым маслом.

Доктор Гарг также любит добавлять сливочное масло к овощам и фруктам. Эта привычка касается и чернослива. Некоторые пользователи интернета были удивлены тем, что в таком перекусе слишком много калорий.

Тем не менее, врач защищает свой выбор. По его словам, исследования показывают, что свежий и замороженный горошек имеют схожие показатели по содержанию белка, клетчатки, витамина С и витаминов группы В.

«Замороженные овощи — хорошая альтернатива, и они хранятся дольше», — рассказал изданию Нид То Кнов врач, у которого 63 тысячи подписчиков.

Сливочное масло содержит много насыщенных жиров и может повышать уровень холестерина. Хотя оливковое масло считается более полезной альтернативой, доктор Гарг подчеркивает, что сливочное масло может придавать овощам дополнительный вкус и облегчать их употребление.

Однако его рецепт пришелся по душе не всем. Под видео появились такие комментарии, как «Нет, только не горошек», «А где же масло?» и «Чернослив со сливочным маслом?». Некоторые же поддержали эту идею, выразив свою любовь к горошку.

Среди других любимых перекусов доктора Гарга — орехи, греческий йогурт, ягоды, яблоки, хумус и такие овощи, как огурцы.

Как врач-онколог, он предостерегает от недостоверной информации о питании в интернете. Он подчеркивает, что верить утверждениям о том, будто какие-то продукты «питают» рак или что один единственный продукт может предотвратить болезнь, неправильно.

«Питание не так уж просто. Не обязательно стремиться к идеалу, сосредоточьтесь на долгосрочных полезных привычках», — сказал врач.

Он рекомендует включать в рацион достаточное количество белка, фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов, а употребление сильно переработанных продуктов ограничить. Он также отметил, что богатая клетчаткой диета связана со снижением риска развития рака толстой и прямой кишки.