Узбекистан сошелся с Украиной в решающем 11-м туре шахматной Олимпиады
Всемирная шахматная олимпиада достигла своей самой захватывающей и кульминационной точки — сегодня в 11:00 официально дан старт матчам заключительного 11-го тура, который определит обладателя мировой короны. Мужская сборная Узбекистана, разгромившая в 10-м туре многократного олимпийского чемпиона сборную Армении со счетом 3,5:0,5, вышла на центральную доску в качестве единоличного лидера с 18 очками. Последним препятствием наших соотечественников на пути к чемпионству стала сборная Украины — одна из самых опасных команд турнира.
Украинцы в 10-м туре победили мощную сборную Китая со счетом 3:1, доведя количество своих очков до 16, и с большими силами выходят на поле в борьбе за чемпионство и призовые места. Следом за нашими представителями идет главный преследователь — сборная Индии с 17 очками. Любая победа над Украиной без всяких сомнений сделает Узбекистан прямым чемпионом Олимпиады, и даже компромиссная ничья может гарантировать нашей сборной чемпионский титул за счет дополнительных коэффициентов.
«18 очков, барьер Украины и математика чемпионства»: 5 главных пунктов решающего тура
Самые важные факты финального этапа и чемпионской гонки:
Узбекистан — абсолютный лидер: после 10 туров наша сборная единолично возглавляет турнирную таблицу с 18 очками;
Последний соперник — сильная Украина: обыгравшая в 10-м туре Китай со счетом 3:1 Украина присоединилась к борьбе за золото с 16 очками;
Индия в преследовании: занимающая второе место с 17 очками Индия ждет каждой ошибки Узбекистана;
Победа означает абсолютное чемпионство: виктория в последнем туре сделает наших представителей чемпионами независимо от результатов других игр;
Ничья тоже может привести к золоту: благодаря превосходству в дополнительных личных и командных коэффициентах ничейный результат также позволяет удержать 1-е место.
Всемирная шахматная олимпиада: показатели претендентов на чемпионство перед последним туром
Сравнение команд лидирующей тройки, борющихся за золотые медали:
Место и сборная
Количество очков
Результат в 10-м туре
Соперник в 11-м (последнем) туре
Чемпионские возможности и сценарий
1. УЗБЕКИСТАН
18
3,5 : 0,5 над Арменией
Национальная сборная Украины
Победа — гарантированное золото; ничья — 90% чемпионства
2. Индия
17
Оформила победу
Национальная сборная Венгрии
Только победить и рассчитывать на потерю очков Узбекистана
3. Украина
16
3:1 над Китаем
Национальная сборная Узбекистана
Победить Узбекистан и претендовать на тройку или золото
Шахматная экспертиза: почему матч с Украиной тяжелый и имеет историческое значение?
Выводы международных гроссмейстеров, аналитиков и шахматных обозревателей:
«Победа Украины над Китаем — это предупреждение»: легкая победа украинских шахматистов над таким сложным соперником, как Китай, со счетом 3:1 показала, что в данное время они находятся на пике психологического подъема; поэтому в этом матче требуется не консервативная, а очень бдительная и глубоко защищенная игра;
Столкновение первых досок: невероятная форма Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова на протяжении турнира служит главной опорой команды; если украинцы полагаются на опыт, то наши парни могут превзойти за счет высокой скорости, компьютерной точности расчетов и динамичной борьбы;
Стратегическая ничья или агрессивная атака: хотя ничья выгодна для Узбекистана, в чемпионском стиле очень важно не отдавать инициативу сопернику; уверенные действия Нодирбека на 1-й доске резко облегчат давление на остальных досках.
Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана поднять над головой золотой кубок благодаря победе в этом заключительном туре против Украины? Партия какого нашего шахматиста, по вашему мнению, станет решающей в судьбе матча? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях, а также поделитесь этим анализом со всеми любителями шахмат, чтобы поддержать исторический матч нашей национальной сборной!
Комментарии 0
…