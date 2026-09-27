Узбекистан сошелся с Украиной в решающем 11-м туре шахматной Олимпиады

·99·Спорт
Узбекистан сошелся с Украиной в решающем 11-м туре шахматной Олимпиады

Всемирная шахматная олимпиада достигла своей самой захватывающей и кульминационной точки — сегодня в 11:00 официально дан старт матчам заключительного 11-го тура, который определит обладателя мировой короны. Мужская сборная Узбекистана, разгромившая в 10-м туре многократного олимпийского чемпиона сборную Армении со счетом 3,5:0,5, вышла на центральную доску в качестве единоличного лидера с 18 очками. Последним препятствием наших соотечественников на пути к чемпионству стала сборная Украины — одна из самых опасных команд турнира.

Украинцы в 10-м туре победили мощную сборную Китая со счетом 3:1, доведя количество своих очков до 16, и с большими силами выходят на поле в борьбе за чемпионство и призовые места. Следом за нашими представителями идет главный преследователь — сборная Индии с 17 очками. Любая победа над Украиной без всяких сомнений сделает Узбекистан прямым чемпионом Олимпиады, и даже компромиссная ничья может гарантировать нашей сборной чемпионский титул за счет дополнительных коэффициентов.

«18 очков, барьер Украины и математика чемпионства»: 5 главных пунктов решающего тура

Самые важные факты финального этапа и чемпионской гонки:

  • Узбекистан — абсолютный лидер: после 10 туров наша сборная единолично возглавляет турнирную таблицу с 18 очками;

  • Последний соперник — сильная Украина: обыгравшая в 10-м туре Китай со счетом 3:1 Украина присоединилась к борьбе за золото с 16 очками;

  • Индия в преследовании: занимающая второе место с 17 очками Индия ждет каждой ошибки Узбекистана;

  • Победа означает абсолютное чемпионство: виктория в последнем туре сделает наших представителей чемпионами независимо от результатов других игр;

  • Ничья тоже может привести к золоту: благодаря превосходству в дополнительных личных и командных коэффициентах ничейный результат также позволяет удержать 1-е место.

Всемирная шахматная олимпиада: показатели претендентов на чемпионство перед последним туром

Сравнение команд лидирующей тройки, борющихся за золотые медали:

Место и сборная

Количество очков

Результат в 10-м туре

Соперник в 11-м (последнем) туре

Чемпионские возможности и сценарий

1. УЗБЕКИСТАН

18

3,5 : 0,5 над Арменией

Национальная сборная Украины

Победа — гарантированное золото; ничья — 90% чемпионства

2. Индия

17

Оформила победу

Национальная сборная Венгрии

Только победить и рассчитывать на потерю очков Узбекистана

3. Украина

16

3:1 над Китаем

Национальная сборная Узбекистана

Победить Узбекистан и претендовать на тройку или золото

Шахматная экспертиза: почему матч с Украиной тяжелый и имеет историческое значение?

Выводы международных гроссмейстеров, аналитиков и шахматных обозревателей:

  • «Победа Украины над Китаем — это предупреждение»: легкая победа украинских шахматистов над таким сложным соперником, как Китай, со счетом 3:1 показала, что в данное время они находятся на пике психологического подъема; поэтому в этом матче требуется не консервативная, а очень бдительная и глубоко защищенная игра;

  • Столкновение первых досок: невероятная форма Нодирбека Абдусатторова и Жавохира Синдарова на протяжении турнира служит главной опорой команды; если украинцы полагаются на опыт, то наши парни могут превзойти за счет высокой скорости, компьютерной точности расчетов и динамичной борьбы;

  • Стратегическая ничья или агрессивная атака: хотя ничья выгодна для Узбекистана, в чемпионском стиле очень важно не отдавать инициативу сопернику; уверенные действия Нодирбека на 1-й доске резко облегчат давление на остальных досках.

Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана поднять над головой золотой кубок благодаря победе в этом заключительном туре против Украины? Партия какого нашего шахматиста, по вашему мнению, станет решающей в судьбе матча? Оставляйте свои личные прогнозы и пожелания в комментариях, а также поделитесь этим анализом со всеми любителями шахмат, чтобы поддержать исторический матч нашей национальной сборной!

Всемирная шахматная олимпиадаШахматная сборная УзбекистанаШахматная сборная УкраиныШахматная сборная Армении
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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