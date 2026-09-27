Импорт куриного мяса в Узбекистане вырос почти на 25 %: изменения на продовольственном рынке

·35·Экономика
Импорт куриного мяса в Узбекистане вырос почти на 25 %: изменения на продовольственном рынке

На потребительском рынке Узбекистана спрос на птицеводческую продукцию значительно вырос, зафиксировав резкий скачок показателей внешней торговли. Согласно официальным данным, представленным Национальным статистическим комитетом, в январе–июле 2026 года в республику из 18 стран мира было ввезено 39,8 тысячи тонн куриного мяса общей стоимостью 47,6 миллиона долларов США. Этот показатель свидетельствует о росте сразу на 7,9 тысячи тонн, или на 24,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Анализ показывает, что среди поставщиков птицеводческой продукции в нашу страну абсолютное лидерство удерживает Турция, на долю которой приходится более четверти всего импорта. При этом активно продолжается приток продукции с рынков традиционных партнеров — России, Китая, Беларуси и США.

«39,8 тысячи тонн, 47,6 млн долларов и лидерство Турции»: 5 основных точек динамики импорта

Самые важные официальные цифры и факты по импорту куриного мяса:

  • Резкий рост на 24,8 процента: за 7 месяцев 2026 года объем импорта увеличился на 7,9 тысячи тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года;

  • Общий объем в 47,6 миллиона долларов: в Узбекистан было доставлено 39,8 тысячи тонн продукции из 18 зарубежных стран;

  • Турция — основной экспортер: с показателем в 10,2 тысячи тонн турецкие птицеводческие предприятия заняли первое место на рынке Узбекистана;

  • Северное и восточное направления: из России закуплено 7,2 тысячи тонн, из Китая — 5,2 тысячи тонн и из Беларуси — 3,5 тысячи тонн мяса;

  • Доля США и других государств: из-за океана было ввезено 3,4 тысячи тонн, тогда как на долю остальных стран-партнеров пришлось 10,3 тысячи тонн поставок.

Основные страны-поставщики куриного мяса в Узбекистан (январь–июль 2026 года)

Таблица распределения и объемов импорта птицеводческого мяса по странам:

Страны-поставщики

Объем импорта (тыс. тонн)

Доля в общем объеме (приблизит., %)

Место на рынке и основная особенность

Турция

10,2

25,6%

Абсолютный лидер; основная доля в качественном и халяльном сегменте

Россия

7,2

18,1%

Второй по величине поставщик; логистическое удобство и близость

Китай

5,2

13,1%

Крупный торговый партнер с динамикой стабильного роста

Беларусь

3,5

8,8%

Поставщик, опирающийся на постоянные стандарты и качество

США

3,4

8,5%

Прямой крупный оптовый поставщик

Другие 13 стран

10,3

25,9%

Диверсификация рынка и дополнительный запас поставок

ИТОГО

39,8 тыс. тонн

100%

Общая стоимость: 47,6 миллиона долларов США

Экономическая и потребительская экспертиза рынка: почему импорт куриного мяса так сильно вырос?

Выводы аналитиков продовольственного рынка, экономистов и экспертов отрасли:

  • «Цены на красное мясо и спрос на дешевый белок»: сравнительная дороговизна говядины и баранины на внутреннем рынке перенаправляет население и предприятия общественного питания (фастфуд, рестораны и столовые) на потребление более доступного по цене куриного мяса;

  • Давление местной кормовой базы: несмотря на то, что в нашей стране функционируют птицефабрики, высокая себестоимость кормов (шрот, кукуруза) приводит к тому, что объемы местного производства не могут полностью покрыть растущий внутренний спрос; этот пробел восполняется за счет импорта;

  • Цепочки поставок из Турции и России: расширение логистических коридоров Турцией, а также высокое доверие населения к ее «халяль» сертификатам стали главным фактором выхода турецкой продукции на первые позиции на внутренних прилавках.

А как считаете вы, поможет ли почти 25-процентный рост импорта куриного мяса поддержать стабильность цен на внутреннем рынке или это окажет серьезное давление на местные птицеводческие предприятия? В повседневном потреблении вы предпочитаете местное куриное мясо или импортную продукцию? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом продовольственной безопасности с близкими!

ТурцияУзбекистанимпорт куриного мясаНациональный статистический комитет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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