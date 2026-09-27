9-летний мальчик потратил 118 тысяч долларов отца ради популярности

·65·Мир
9-летний мальчик потратил 118 тысяч долларов отца ради популярности

Девятилетний школьник в надежде стать популярным блогером тайно воспользовался корпоративной картой отца и потратил почти 118 тысяч долларов.

Как выяснилось, мальчик покупал рекламу у крупных блогеров с целью раскрутки своего ЁуТубе-канала, посвященного игре Минекрафт. Он также пользовался платными услугами продвижения для своего канала.

Самое интересное, что отец ребенка вообще не подозревал об этих расходах. Он узнал о случившемся после того, как на работе у него поинтересовались, куда расходуются средства с корпоративной карты.

А сам мальчик преподносил подписчикам канала другую информацию. Он говорил, что родители знают о средствах, затрачиваемых на рекламу, и поддерживают его.

В результате стремление мальчика к популярности обернулось для семьи неожиданными расходами на сумму почти 118 тысяч долларов.

Девятилетний школьниккорпоративная картаMinecraftYouTube-канал
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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