«Они проигрывают в очень плохом состоянии»: Трамп отклонил предложенный Ираном мирный договор

·58·Мир
«Они проигрывают в очень плохом состоянии»: Трамп отклонил предложенный Ираном мирный договор

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вышла на новый этап с неожиданными дипломатическими столкновениями. Президент США Дональд Трамп открыто заявил, что категорически отверг очередное мирное соглашение, выдвинутое официальным Тегераном и предусматривающее открытие Ормузского пролива. Как подчеркнул глава Белого дома, иранская сторона в настоящее время оказалась в тяжелом военном и экономическом положении и терпит серьезное поражение, в связи с чем пытается заключить спешную сделку. «Они хотят заключить соглашение об открытии Ормузского пролива, потому что проигрывают в очень плохом положении. Я люблю заключать сделки, но предлагаемое ими соглашение для нас абсолютно неприемлемо», — заявил Трамп.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана объявило, что в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН направило в Вашингтон через страны-посредники специальное предложение об открытии имеющего стратегическое значение Ормузского пролива в течение семи дней. Однако такой отказ Вашингтона еще больше усилил неопределенность вокруг глобального нефтяного рынка и военного баланса в регионе.

«Ормузский пролив, 7-дневный срок и «нет» от Трампа»: 5 главных точек дипломатического конфликта

Самые важные факты из последней волны переговоров между США и Ираном:

  • Трамп официально отклонил сделку: Президент США заявил, что выдвинутое Ираном мирное предложение не соответствует условиям Вашингтона;

  • 7-дневное предложение Тегерана: МИД Ирана в рамках саммита ООН через посредников выступил с инициативой открыть Ормузский пролив в течение недели;

  • «Они очень сильно проигрывают»: Глава Белого дома объяснил стремление Ирана к соглашению их стратегическим ослаблением и поражением;

  • Ормузский пролив — главный рычаг: Вопрос пролива, являющегося важнейшей артерией мировой нефтяной торговли, стал главной разменной картой для обеих сторон;

  • Новые требования Вашингтона: Администрация США не ограничивается лишь открытием пролива и требует более широкого и всеобъемлющего соглашения на условиях капитуляции.

Противостояние между США и Ираном: Сравнение предложений и отказов

Сравнение официальных взглядов и условий сторон по Ормузскому проливу:

Показатели и критерии

Предложение иранской стороны (через ООН)

Позиция Дональда Трампа и США

Основная цель и инициатива

Вновь открыть Ормузский пролив в течение 7 дней

Непринятие предложения, полный отказ от сделки

Канал переговоров

Посредники в рамках Генеральной Ассамблеи ООН

Открытая пресса и жесткие заявления Белого дома

Оценка ситуации

Дипломатический компромисс и попытка снизить напряженность

«Иран проигрывает в очень плохом положении и остается в безвыходном положении»

Отношение к сделке

Быстрое и краткосрочное решающее соглашение

«Я люблю сделки, но эти условия неприемлемы»

Уровень геополитического давления

Оказание давления посредством закрытости пролива

Стратегия дальнейшего усиления военного и санкционного давления

Вероятное последствие

Надежда на восстановление торговых путей в регионе

Новый и еще более тяжелый этап напряженности на Ближнем Востоке

Геополитическая и энергетическая экспертиза: Почему Трамп не принял предложение Ирана?

Выводы международных политологов, военных аналитиков и экспертов нефтяного рынка:

  • «Максимальное давление и использование слабости»: Трамп воспринял срочное предложение Ирана как признак ослабления Тегерана; американский лидер применяет тактику не заключения легкой сделки в момент, когда противник оказался в трудной ситуации, а навязывания ему условий максимальной политической и экономической капитуляции;

  • Глобальный риск Ормузского пролива: Около 20 процентов перевозимой по морю сырой нефти в мире проходит именно через Ормузский пролив; недопущение торга со стороны Ирана по поводу открытия или закрытия этого пролива является вопросом стратегического престижа для Вашингтона;

  • Ловушка «7-дневного срока»: Обещание открыть пролив в течение семи дней в рамках ООН считается необходимым для того, чтобы Иран выиграл время, временно ослабил санкционное давление и вновь набрал силу, поэтому Белый дом счел это условие опасным.

Как вы думаете, может ли отказ Дональда Трампа от мирного договора с Ираном спровоцировать еще более масштабные столкновения на Ближнем Востоке? Как, по вашему мнению, этот конфликт вокруг Ормузского пролива повлияет на мировые цены на нефть и экономику? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого резкого поворота на большой геополитической арене со всеми заинтересованными!

Дональд ТрампИранОрмузский проливГенеральная Ассамблея ООН
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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