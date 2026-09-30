Ситора Кадамбоева победила в финале и стала чемпионкой Азии!

В Айти-Нагое в очередной прозвучал гимн Узбекистана. Выступавшая на татами в весовой категории до 52 кг по дзюдо Ситора Кадамбоева в финале победила представительницу Южной Кореи и стала чемпионкой Азиатских игр.

Эта победа стала очередным большим радостным событием для узбекского дзюдо. Кадамбоева же выдержала давление в самый ответственный момент и завоевала высшую ступень пьедестала почета.

Финал, приковавший все внимание

Финал в весовой категории до 52 кг стал решающим поединком для Ситоры Кадамбоевой.

На татами представительница Южной Кореи попыталась оказать ей серьезное сопротивление. Однако в решающие минуты наша соотечественница эффективно воспользовалась своими возможностями и завершила поединок победой.

Таким образом, Кадамбоева завоевала золотую медаль Азиатских игр Айти-Нагоя-2026.

Не бронза, а золото!

Еще один важный аспект этого результата заключается в том, что Ситора Кадамбоева завершила соревнование не просто призовым местом, а именно чемпионством.

Каждое состязание

на Азиатских играх является отдельным испытанием для спортсмена. Однако пройти путь до финала и проявить себя в решающей схватке — один из главных факторов, определяющих чемпионство.

А Кадамбоева сказала свое слово в финале.

Ситора Кадамбоева — чемпионка Азиатских игр в Айти-Нагое!

Еще одна золотая весть от узбекского дзюдо

Победа Ситоры Кадамбоевой имеет важное значение и для делегации Узбекистана.

На проходящих в городах Айти и Нагоя Азиатских играх спортсмены нашей страны один за другим показывают призовые результаты. Представители Узбекистана ведут серьезную борьбу за медали и на татами по дзюдо.

А чемпионство Кадамбоевой стало одним из самых ярких результатов этой борьбы.

От татами до пьедестала

В дзюдо одна ошибка может изменить судьбу всего турнира. Поэтому для спортсмена, вышедшего в финал, каждое движение, каждое решение и каждая секунда чрезвычайно важны.

Ситора Кадамбоева же не растерялась на самой большой сцене.

Победив южнокорейскую соперницу, наша соотечественница подняла флаг Узбекистана на высшую ступень пьедестала.

Это не только личное достижение Ситоры Кадамбоевой, но и великий результат для узбекского дзюдо.

Теперь чей черед?

Соревнования в Айти-Нагое еще продолжаются. Значит, болельщиков Узбекистана ждет еще немало интересных поединков и радостных новостей.

А Ситора Кадамбоева выполнила свою задачу — победила соперницу в финале и завоевала звание чемпионки Азиатских игр.

Теперь ее золотая медаль занимает достойное место в ряду ярких результатов делегации Узбекистана в Айти-Нагое.

Борьба, начавшаяся на татами, завершилась золотом на пьедестале. Ситора Кадамбоева — чемпионка Азиатских игр!