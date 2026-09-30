Обыдный полуфинал: Узбекистан У-23 проиграл Японии в серии пенальти (8:9)

Во втором, самом напряженном и драматичном полуфинале футбольного турнира Азиатских игр олимпийская сборная Узбекистана (У-23) встретилась с Японией и потерпела обидное поражение. Подопечные Равшана Хайдарова очень активно начали матч, и уже на 8-й минуте Сардор Бахромов точным ударом вывел нашу команду вперед после передачи Саидхона Хамидова. Однако основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 1:1, а имя финалиста определилось в нервной серии пенальти.

В затяжной «футбольной лотерее», где обе стороны пробивали практически без ошибок, удача улыбнулась японцам — 8:9. Таким образом, упустив шанс побороться за золотые медали, молодежная сборная Узбекистана теперь сойдется с Китаем в матче за бронзовые награды Азиатских игр, а Япония в финале померяется силами с Южной Кореей.

«Надежда на 8-й минуте, 120-минутная борьба и драматичная лотерея со счетом 8:9»: 5 основных фактов

Самые важные моменты полуфинального поединка между молодежными сборными Узбекистана и Японии:

Обидное поражение в серии пенальти: После ничьей (1:1) по итогам 120 минут серия пенальти завершилась в пользу Японии со счетом 8:9;

Быстрый гол от Сардора Бахромова: Гол, забитый на 8-й минуте в результате взаимодействия Хамидова и Бахромова, рано вывел наших представителей вперед;

Восстановление равновесия японцами: Японская молодежь усилила давление во втором тайме и перевела игру в экстра-таймы и пенальти;

Противостояние с Китаем за бронзовую медаль: Команда Равшана Хайдарова не прощается с турниром, наши представители сыграют с Китаем за 3-е место (бронзу);

Финальная пара полностью сформирована: В финале за главную золотую медаль Азиатских игр сойдутся Япония и действующий чемпион Южная Корея.

Полный протокол и классификация результатов полуфинального матча Узбекистан У-23 — Япония У-23

Параметры встречи, забитые голы, составы и расклад следующего этапа:

Критерии соревнования и анализа Сборная Узбекистана У-23 Сборная Японии У-23 Итоговый счет 1 : 1 (по пенальти — 8 : 9) 1 : 1 (победа по пенальти 9 : 8) Гол в составе Узбекистана Сардор Бахромов (8-я минута, ассист: С. Хамидов) Сравнял счет и удержал равновесие Основной состав (Стартовая 11-ка) Муратбаев, Хамидов, Муртазаев, Ризакулов, Бахромов, Сайдуруллаев, Уринбоев (к), Джумаев, Тулкинбеков, Файзуллаев, Каримов Писано, Косуги, Цутия, Нагано, Ишиватари, Ясуда, Митиваки, Ишии, Фуруя, Мори, Ишибаши Проведенные замены Ибраимов (13), Хайруллаев (66), Реимов (117), Шодибоев (86) Резервные силы были задействованы до экстра-таймов Предупреждения (Желтые карточки) Не зафиксированы Кейта Косуги (52-я минута) Следующий этап и задача Матч за 3-е место (Бронзовая медаль): Соперник — Китай ФИНАЛ (За золотую медаль): Соперник — Южная Корея

Тактическая и футбольная экспертиза: Почему серия пенальти не покорилась нашим представителям?

Выводы футбольных специалистов, тактических аналитиков и обозревателей:

«Вынужденная замена на 13-й минуте и сломанные планы»: Травма Саидмаржона Сайдуруллаева в самом начале матча и его уход с поля на 13-й минуте частично изменили планы в центре нападения; замена Мухаммадали Уринбоева на 66-й минуте также создала проблемы с удержанием мяча на передней линии;

Прочность нервов и драма пенальти: Счет 8:9 показывает, что команды не уступали друг другу до самого конца, пока пенальти не пробили практически все игроки на поле; под таким высоким психологическим давлением лотерея пенальти часто зависит не от мастерства, а от сиюминутной удачи и реакции вратаря;

Задача по концентрации и завоеванию бронзы: Нельзя падать духом из-за поражения в полуфинале, необходимо быстро восстановить психологическое состояние; впереди ждет матч за бронзовую медаль против Китая, и попадание на пьедестал Азиатских игр — большая честь для команды Равшана Хайдарова.

А как вы думаете, что больше всего стало причиной поражения сборной Узбекистана У-23 от Японии в серии пенальти — усталость, нехватка опыта или банальное невезение? Смогут ли наши ребята прийти в себя в матче против Китая и завоевать бронзовую медаль? Оставляйте свои мнения в комментариях, поддержите нашу молодежную сборную и поделитесь анализом этой драматичной игры со всеми любителями футбола!