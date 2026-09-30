Самариддин Кучкаров победил соперника из Таджикистана и завоевал бронзу

·35·Спорт
Самариддин Кучкаров победил соперника из Таджикистана и завоевал бронзу

Делегация Узбекистана завоевала еще одну медаль на проходящих в Аити и Нагое КсКс Азиатских играх. Выступавший на татами в весовой категории до 60 кг по дзюдо Самариддин Кучкаров победил представителя Таджикистана Лоика Кудбудинова в схватке за бронзовую медаль и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Эта медаль стала первой наградой сборной Узбекистана по дзюдо на Аити-Нагоя-2026. Благодаря результату Кучкарова копилка медалей делегации страны вновь пополнилась.

Решающая схватка за бронзу

Защищавший честь Узбекистана в весовой категории до 60 кг Самариддин Кучкаров должен был преодолеть еще одно важное препятствие для успешного завершения соревнований.

В поединке за бронзовую медаль он вышел на татами против таджикистанца Лоика Кудбудинова. В принципиальной схватке наш соотечественник эффективно воспользовался своими возможностями, одолел соперника и стал призером Азиатских игр.

В официальных результатах Международной федерации дзюдо также отмечается, что в данной весовой категории представитель Японии Хаято Кондо стал чемпионом, казахстанец Елдос Сметов завоевал серебряную медаль, а Самариддин Кучкаров и представитель Китая Ма Юйлинь стали обладателями бронзовых наград.

Еще один важный международный результат для Кучкарова

Самариддин Кучкаров приехал в Аити–Нагою не просто в качестве участника. 21-летний дзюдоист в этом году уже отмечался призовыми результатами на международной арене.

В частности, по данным ИДжФ, в марте 2026 года он занял третье место на турнире Тбилиси Гранд Слам, а в апреле — на чемпионате Азии. В августе он также удостоился бронзовой медали на турнире Эколе Монт-Оливет Лаусанне Гранд Слам в Швейцарии.

А бронза на татами Аити–Нагои добавила еще одну престижную медаль в его коллекцию международных наград этого года.

Дзюдо Узбекистана открыло счет медалям

Соревнования по дзюдо в рамках Аити–Нагоя-2026 стартовали 30 сентября. В турнире принимают участие 199 дзюдоистов из 32 стран. В программу первого дня вошли весовые категории -60 и -66 кг среди мужчин, а также -48 и -52 кг среди женщин.

В составе сборной Узбекистана Самариддин Кучкаров вышел на ковер в весовой категории до 60 кг. В последующие дни другие представители сборной также продолжат борьбу за медали.

А бронза Кучкарова имеет особое значение как первая награда соревнований для узбекского дзюдо.

Количество медалей снова увеличилось

Бронзовая медаль Самариддина Кучкарова также пополнила общий результат делегации Узбекистана на Аити-Нагоя-2026.

Таким образом, на счету делегации Узбекистана теперь 14 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых — всего 49 медалей.

Соревнования в Аити и Нагое еще продолжаются. А значит, у спортсменов Узбекистана сохраняются возможности для завоевания новых медалей.

А Самариддин Кучкаров сегодня выполнил важную задачу на дзюдоистском татами — он в условиях острой конкуренции в очередной раз поднял флаг Узбекистана на пьедестал. Ожидается, что его бронза станет началом серии медалей узбекского дзюдо в Аити и Нагое.

Самариддин КучкаровАити–Нагоя 2026XX Азиатские игрыДзюдо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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