Флагман Huawei Мате 90 Pro Max показали до официальной презентации

За день до презентации китайское издание Мйдриверс опубликовало «живые» фотографии нового флагманского смартфона Huawei Мате 90 Pro Max Коллектор'с Эдитион, а также первые кадры, сделанные на его камеру. Устройство уже успело привлечь внимание экспертов мобильного рынка своими передовыми техническими возможностями и уникальными дизайнерскими решениями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Мйдриверс, главной визуальной особенностью представленной специальной версии является корпус цвета Флоренке Джаде (изумрудно-зеленый). Цвет устройства заметно меняется в зависимости от условий освещения, а золотисто-зеленая рамка гармонирует с характерным круглым блоком камер под названием Мате Стар Ринг.

Модульный чехол и аксессуары

Устройство, представленное в коллекции, оснащено уникальным модульным чехлом, который фактически выполняет роль конструктора. Пользователи могут по своему усмотрению менять заднюю панель, кольцо вокруг камеры и нижние функциональные элементы.

В число дополнительных модулей входят распылитель духов, небольшое зеркало и специальный источник света для портретной съемки. Благодаря комбинации различных цветов и аксессуаров пользователи получают возможность адаптировать внешний вид смартфона под конкретную ситуацию или настроение.

Передовые возможности камеры

Издание Мйдриверс также уделило особое внимание оптическим возможностям устройства. На представленных примерах снимков показано использование фокусных расстояний 48, 96 и 240 мм. Даже при максимальном приближении смартфон сохраняет детализацию удаленных объектов, включая лица статуй, текстуру одежды и стен.

В дневных пейзажах автор отметил естественность цветов, а именно отсутствие избыточной насыщенности. В режиме ночной портретной съемки камере удалось сохранить точный баланс между оттенками кожи, деталями одежды, источниками красного света и фиолетовым дымом на фоне.

Экран и производительность программного обеспечения

Huawei Мате 90 Pro Max Коллектор'с Эдитион оснащен экраном Линглонг второго поколения. По впечатлениям автора издания, этот дисплей отличается высокой яркостью, четкостью и отличной читаемостью даже при дневном свете.

Также особо отмечается впечатляющая плавность работы операционной системы HarmonyOS 7. Интерфейс очень быстро реагирует на жесты, переключение между приложениями, просмотр фотографий и ленты TikTok происходят без каких-либо задержек.