Ситуация вокруг клуба «Манчестер Сити», признанного виновным в более чем ста нарушениях финансовых правил Английской Премьер-лиги, накаляется. После исторического решения независимой комиссии главный тренер команды Пеп Гвардиола впервые выразил свою позицию, твердо заявив о своей преданности руководству клуба и болельщикам. Это событие стало одним из самых громких скандалов в истории английского футбола, потрясшим основы чемпионата. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Финансовые нарушения и детали расследования

Как сообщает Goal.com, независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 предъявленных обвинений. Масштабное расследование, длившееся несколько лет, охватило период с 2009 по 2018 год. Согласно официальным выводам, клуб заключал фиктивные контракты с коммерческими партнерами с целью искусственного завышения доходов и занижения расходов.

В отчете комиссии подчеркивается, что клуб намеренно скрывал реальное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов. Также руководство лиги подтвердило, что организация «Манчестер Сити» неоднократно нарушала обязательства лиги по сотрудничеству и честности. Эти факты свидетельствуют о выходе за рамки финансовых ограничений в период доминирования клуба во внутреннем чемпионате.

Твердая позиция Пепа Гвардиолы

На фоне этих тяжелых обвинений Пеп Гвардиола опубликовал в своих социальных сетях эмоциональное заявление, в котором выразил безоговорочную поддержку команде. Каталонский специалист заявил, что вместе с руководством клуба, игроками, персоналом и болельщиками они преодолеют эти испытания. В своем обращении он особо отметил, что каждый болельщик един с клубом и они вместе пройдут через этот трудный период.

Реакция руководства Премьер-лиги

Исполнительный директор Английской Премьер-лиги Ричард Мастерс после оглашения решения заявил, что масштаб нарушений беспрецедентен для истории высшего дивизиона. По мнению Мастерса, клуб систематически нарушал правила Премьер-лиги на протяжении почти десяти лет, и окончательное решение доказывает правоту лиги в обеспечении справедливости.

Это событие оценивается как важное испытание, показывающее, что даже самые могущественные футбольные клубы мира могут быть привлечены к ответственности. Хотя одно из обвинений не было подтверждено, масштаб доказанных нарушений, несомненно, создаст для «Манчестер Сити» серьезные юридические и спортивные трудности в будущем.