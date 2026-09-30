Стало известно о поступившем Ясмин Заитовой многомиллионном предложении из США (видео)

Миллиардеры Блогер Жахонгир Латипов, известный своими интервью с миллиардерами, побывал в гостях у певицы Ширин Заитовой и композитора Нодира Заитова. В ходе беседы выяснилось, что Ясмин Заитовой поступило крупное предложение для масштабного проекта из США.

По словам Нодира Заитова, на данный момент самое крупное предложение для Ясмин поступило из Америки. Он отметил, что сумма контракта превышает миллион долларов.

«Пока самым крупным предложением стала Америка. Контракт тоже на очень большие деньги. Больше миллиона», — рассказал Нодир Заитов.

Жахонгир Латипов попытался уточнить примерную сумму предложения.

«Можно ли узнать точную сумму? Больше миллиона?» — поинтересовался блогер.

«Около трех», — ответил отец Ясмин.

«Три миллиона?» — уточнил Жахонгир Латипов.

«Вроде того. Мы еще не дали согласие. Сказали, что съездим и пообщаемся. Причина, как вы знаете, в том, что они могут рекламировать разные вещи. Это будет универсальный проект, контракт. Что бы ни вышло в универсальном проекте, мы будем выходить на его рекламу. Или это может быть какой-то ролик, возможно, кино», — поделился Нодир Заитов.

В беседе также стало известно, что это предложение поступило благодаря активности Ясмин в социальных сетях.

«Где они ее увидели? Через Instagram?» — спросил Жахонгир Латипов.

«Из Instagram. Там тоже работают узбеки, в Universal. Они и сделали предложение. Например, Селена Гомес тоже начинала с малых лет. Но я все равно переживаю. Все-таки Ясмин — мусульманская девочка. Поэтому есть некоторые раздумья», — сказал Нодир Заитов.

Жахонгир Латипов посоветовал семье Заитовых съездить на место и лично обсудить условия проекта.

«Теперь нужно съездить и посмотреть. Съездить, поговорить и выдвинуть свои требования», — посоветовал блогер.