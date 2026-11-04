В Бухаре электрические сети будут расширены на 745 километров

·43·Экономика
В Бухаре электрические сети будут расширены на 745 километров

В энергетике Узбекистана продолжаются работы по запуску новых мощностей. За короткий срок была налажена работа электростанций мощностью почти 2 тысячи мегаватт. В ближайшие три года планируется строительство ветряных электростанций мощностью 3,1 тысячи мегаватт и систем хранения энергии на 1 тысячу мегаватт.

Для передачи энергии, получаемой от новых электростанций, потребителям необходимо также модернизировать сети. В связи с этим в Бухарской области в течение трех лет намечено строительство 745 километров линий электропередачи.

Также поставлена задача по увеличению объемов экспорта в текстильной промышленности. В частности, планируется расширить выход продукции, производимой в Бухаре, на зарубежные рынки путем сотрудничества с международными брендами.

На следующий год поставлена цель реализовать проекты на сумму не менее 1 миллиарда долларов и увеличить экспорт текстильной продукции в два раза.

Бухарская областьЭлектроэнергияХранение энергииТекстильная промышленностьЭкспорт
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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