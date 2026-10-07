Импорт баранины в Узбекистан за 7 месяцев вырос в 1,4 раза

·45·Экономика
Импорт баранины в Узбекистан за 7 месяцев вырос в 1,4 раза

В целях удовлетворения спроса на мясную продукцию на внутреннем потребительском рынке Узбекистана и обеспечения стабильности цен объемы импорта баранины из-за рубежа значительно увеличиваются. Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим комитетом, в январе–июле 2026 года в республику было импортировано в общей сложности 18,9 тыс. тонн баранины стоимостью 43,8 млн долларов США.

Анализ показывает, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель импорта вырос почти в 1,4 раза — а именно на 5,2 тыс. тонн, или на 37,7 процента.

Казахстан — абсолютный лидер: распределение стран-поставщиков

Основная часть ввезенной в Узбекистан баранины приходится на соседние и региональные государства:

  • Доля Казахстана превышает 89 процентов: Соседнее государство остается главным поставщиком на данном рынке — за 7 месяцев из Казахстана было завезено ровно 16,9 тыс. тонн баранины;

  • Роль Монголии и России: Следующие места заняли Монголия (891,3 тонны), где развито пастбищное животноводство, а также Российская Федерация (635,7 тонн);

  • Другие страны: На долю различных других государств мира пришлось в общей сложности 517,2 тонны продукции.

Баланс спроса и предложения: почему растет импорт?

Специалисты отмечают, что 37-процентный рост импорта баранины объясняется сразу несколькими важными факторами:

  • Стабильность на внутреннем рынке: Регулярное обеспечение высокого спроса на баранину в связи с ростом численности населения и в сферах общественного питания (особенно при приготовлении национальных блюд — плова, сомсы и шашлыка);

  • Смягчение ценового давления: Сдерживание резкого роста цен на внутренних рынках и поддержание конкурентной среды за счет расширения ввоза мяса из-за рубежа.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что торговые связи с соседними странами, в частности с Казахстаном, в сфере животноводства и продовольственной безопасности выходят на новый этап.

Импорт бараниныКазахстанНациональный статистический комитетПродовольственная безопасность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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